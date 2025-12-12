Toate cele patru persoane sunt originare din Asia și lucrează ca terapeut într-un salon SPA din oraș.

Boala Hansen este provocată de bacteria Mycobacterium leprae, un agent patogen care afectează în special pielea, nervii periferici, mucoasa nazală și ochii. Lăsată netratată, poate duce la pierderea sensibilității, dizabilități severe, deformări și chiar orbire, avertizează Organizația Mondială a Sănătății.

Cum se manifestă lepra

Boala evoluează lent, iar primele simptome pot apărea abia după câțiva ani de la contactul cu bacteria. Perioada de incubație medie variază între trei și cinci ani, motiv pentru care identificarea momentului infectării este dificilă.

Printre manifestările frecvente se numără:

pete pe piele cu aspect diferit de restul tegumentului (mai deschise, mai închise sau roșiatice);

zone cutanate cu sensibilitate redusă sau absentă;

furnicături, amorțeală în mâini și picioare;

răni nedureroase;

slăbiciune musculară.

În lipsa tratamentului, boala poate evolua spre complicații importante: paralizie, îngroșarea pielii, pierderea părului facial, leziuni ale nasului, ulcerații persistente și deformări severe.

Diagnosticul se stabilește prin consult dermatologic, evaluarea simptomelor și analize de laborator, inclusiv biopsie cutanată.

Cum se transmite lepra

Mecanismul exact de transmitere nu este complet elucidat, însă specialiștii consideră că boala se răspândește prin particulele eliminate în aer de o persoană netratată, în special prin tuse sau strănut. Contagierea necesită un contact apropiat și de durată.

Foarte important:

lepra nu se transmite prin atingere, strângerea mâinii, îmbrățișări, folosirea aceluiași mijloc de transport, masă sau birou,

nu se transmite prin contact sexual, în timpul sarcinii sau la naștere.

Pacienții care urmează tratamentul recomandat nu mai sunt contagioși, potrivit OMS. Doar aproximativ 5% dintre oameni sunt vulnerabili la infecție, majoritatea având imunitate naturală.

Cât de periculoasă este boala Hansen

Lepra este gravă doar atunci când nu este tratată. Înainte de apariția antibioticelor, infecția provoca dizabilități definitive și marginalizarea bolnavilor. Astăzi, terapia modernă – tratament combinat cu antibiotice (MDT), administrat între 12 și 24 de luni – vindecă complet boala. Schema terapeutică este oferită gratuit, la nivel global, prin programele OMS.

Situația în România

România a avut, de-a lungul istoriei, centre speciale pentru pacienții cu lepră, numite leprozerii. Ultima rămasă în funcțiune se află la Tichilești, în județul Tulcea, și a fost deschisă în 1928. Dacă în primele decenii acolo erau internați aproximativ 200 de pacienți, în 2025 erau doar șapte persoane în evidență.

Înainte de cazul raportat în 2025 la Cluj, ultimul diagnostic de lepră din România data din 1981.

Lepra în lume – scurt istoric

Deși adesea percepută ca o boală dispărută, lepra rămâne prezentă în peste 120 de țări. La finalul anului 2024, au fost raportate aproximativ 200.000 de cazuri noi. Originea infecției este asociată Africii de Est, de unde s-a extins în Asia și Europa. Mențiuni despre boală apar în texte religioase, scrieri medicale antice și documente medievale, iar în Evul Mediu existau până la 19.000 de leprozerii în Europa.

Situația s-a schimbat radical în secolul al XX-lea, odată cu descoperirea dapsonului și ulterior a terapiei combinate, care a vindecat peste 16 milioane de persoane în ultimele patru decenii.