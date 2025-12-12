Oficialul a subliniat că dezvoltarea unui sistem medical modern depinde nu doar de infrastructură și personal, ci și de capacitatea țării de a produce medicamente pe plan intern.

Într-un mesaj publicat pe pagina sa oficială, Rogobete a evidențiat rolul esențial al sectorului farmaceutic local:

„Un sistem de sănătate cu adevărat modern nu poate exista fără o industrie farmaceutică puternică. Producția autohtonă trebuie privită ca un element strategic, nu ca un simplu detaliu industrial”, a transmis ministrul.

În timpul vizitei, ministrul a prezentat câteva dintre datele relevante ale companiei: aproape 1.000 de angajați, peste 100 de milioane de cutii de medicamente produse anual și exporturi în 25 de țări din Uniunea Europeană și spațiul CSI. Aceste rezultate, spune Rogobete, demonstrează „potențialul real și încă insuficient exploatat al industriei farmaceutice românești”.

Sprijin pentru medicamentele generice

Alexandru Rogobete a anunțat și intenția de a continua discuțiile cu reprezentanții din domeniu pentru a găsi soluții de consolidare a producției interne, în special în zona medicamentelor generice — tratamente esențiale pentru buna funcționare a sistemului de sănătate și, pentru mulți pacienți, singura opțiune accesibilă.

„Este responsabilitatea noastră să înțelegem dinamica pieței și să implementăm politici care să protejeze și să întărească producția locală. Voi continua dialogul cu industria pentru a susține dezvoltarea acestor capacități”, a precizat ministrul.

Obiectiv: un sistem medical solid și orientat spre pacient

Rogobete a reiterat că România are toate resursele pentru a construi un sistem de sănătate modern și rezilient, bazat pe colaborare, responsabilitate și investiții strategice:

„Fiecare pacient are dreptul la tratamentul de care depinde viața lui. Prin perseverență și parteneriate solide, putem crea un sistem medical orientat spre oameni.”