Cazurile de lepră (boala care nu a mai fost prezentă în România din anul 1981) au fost confirmate la Cluj-Napoca. Este vorba despre două femei de 21 și 25 de ani, angajate ca maseuze la un centru SPA din oraș. Ambele persoane au fost diagnosticate după ce au prezentat simptome compatibile cu boala Hansen, iar analizele de laborator au confirmat prezența infecției.

”În data de 11.12.2025 a fost confirmat un caz de lepr (boala Hansen), si astazi, 12.12.2025, in baza manifestarilor clinice si a criteriilor epidemiologice s-a clasificat ca si probabil al doilea caz. Alte două cazuri sunt în curs de evaluare clinicã si microbiologica, în baza leziunilor cutanate si a criterilor epidemiologice. Toate cele patru persoane sunt de sex feminin, originare din Asia, angajate ca maseuze la un salon SPA din Cluj-Napoca. Primele două paciente, in vârst de 21 si 25 de ani, s-au prezentat la SCJU Cluj pe 26 noiembrie 2025. Acestea au fost supuse investigatiilor medicale specifice pe baza carora s-a stabilit

diagnosticul de lepra, iar celelalte două cazuri sunt în monitorizare clinicã si epidemiologică. Pentru cazurile confirmate s-a stabilit internarea la Spitalul Clinic de Boli Infectioase, Cluj- Napoca, pentru investigatii suplimentare si tratament. In conformitate cu protocoalele internationale, dupã initierea tratamentului, riscul de transmitere scade până la disparitie. DSP Cluj a luat măsuri ferme pentru limitarea oricărui risc:

- suspendarea activitatii salonului până la finalizarea anchetei epidemiologice,

- dezinfectie cu ozon in toate spatile utilizate în cadrul salonului in care au lucrat

persoanele ni cauză ;

- verificarea vestiarelor si a spatiilor de depozitare individuală;

- intensificarea procedurilor de igienizare cu biocide avizate;

- programarea angajatilor la control medical la medicul de medicina muncii; - extinderea anchetei epidemiologice

- intensificarea supravegherii epidemiologice

- monitorizarea clinica a cazurilor si suspectilor - extinderea testării contactilor

- evaluarea conditiilor de muncã si locuire ale angajatilor strini.

Informăm populatia că Lepra este o boal cu evolutie lent si contagiozitate redus.

Transmiterea bolii necesita expunere prelungit. Boala nu se transmite prin strângerea mâinii, imbrtisare, călătorii in mijloacele de transport in comun, proximitate scurtă, folosirea spatiilor comune. După inceperea tratamentului, riscul de răspândire dispare.

Subliniem că riscul pentru populația generală rămâne scăzut, iar situația este gestionată cu maximă responsabilitate.” precizează DSP în comunicatul de presă.

Alertă în România. A fost confirmat primul caz de lepră din ultimii 44 de ani. Alte trei suspiciuni sunt în analiză