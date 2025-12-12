Laura Codruța Kovesi își exprimă îngrijorarea cu privire la dezvăluirile care afectează independența și reputația magistraților, conform g4media.ro.

Kovesi se află pe final de mandat la șefia Parchetului European, despre care s-a vehiculat în spațiul public că ar putea reveni în țară.

Șefa Parchetului European a făcut trimitere și la procesul câștigat la CEDO, după ce a fost revocată de statul român din fruntea DNA, consfințind că sancționarea sau revocarea unui magistrat pentru opinii exprimate în interes public reprezintă o încălcare a Convenției Europene a Drepturilor Omului.

„Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în mod clar că magistrații se bucură de libertatea de exprimare atunci când semnalează disfuncționalități instituționale grave sau abuzuri care afectează funcționarea sistemului de justiție.

În cauza Kövesi c. României, Curtea a reținut că sancționarea sau revocarea unui magistrat pentru opinii exprimate în interes public constituie o încălcare a Convenției Europene a Drepturilor Omului. Acest principiu nu este unul personal, ci unul universal, aplicabil tuturor magistraților care acționează cu bună-credință.

Kovesi: „Ceea ce reprezintă un motiv de îngrijorare și mai mare pentru mine este reacția autorităților responsabile la aceste dezvăluiri”

În calitate de Procuror-șef european, doresc să îmi exprim îngrijorarea cu privire la recentele dezvăluiri care afectează independența și reputația magistraturii din România. Ceea ce reprezintă un motiv de îngrijorare și mai mare pentru mine, venind din România și având o experiență personală cu o situație similară în urmă cu doar câțiva ani, este reacția autorităților responsabile la aceste dezvăluiri.

Aplicarea de sancțiuni disciplinare judecătorilor și procurorilor care iau poziție împotriva abuzurilor din interiorul propriului corp profesional nu poate fi interpretată decât ca o măsură de represalii, având ca scop reducerea la tăcere a unei critici legitime și profund necesare.

În locul unor măsuri represive împotriva judecătorilor și procurorilor care au semnalat abuzuri, autoritățile competente ar trebui să se concentreze asupra fondului acestor critici, prin stabilirea faptelor și definirea unor măsuri corective adecvate, pe această bază. Aceasta este singura cale de a proteja credibilitatea instituțiilor în ochii cetățenilor unui stat democratic”., a declarat Kovesi pentru sursa citată.