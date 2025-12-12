El califică gestul drept „întoarcere la vremurile de tristă amintire ale lui Ion Iliescu” și avertizează asupra impactului negativ asupra percepției publice.​

Cristoiu susține că materialul nu reprezintă jurnalism autentic, ci un atac coordonat împotriva sistemului judiciar, vizând magistrați independenți, Înalta Curte de Casație și Justiție și Consiliul Superior al Magistraturii.

Potrivit jurnalistului, conținutul face parte dintr-o „campanie angajată de Sistem”, combinând interese politice cu structuri de forță precum SRI și influența lui Ilie Bolojan.​

Cristoiu: „Materialul Recorder nu se înscrie într-o campanie gazetărească”

„Materialul, nu mă surprinde, este în stilul presei Sistemului. Se iau câteva persoane nemulțumite de o realitate sau cu un anumit punct de vedere, în cazul de față magistrați, activiști de tip, activiști politic de tip SRI, progresiști, ca să le folosesc și eu expresia unor posturi de televiziune, deși nu-mi place. Aceștia pun și fac tot felul de afirmații fără nicio probă. Iar realizatorii intervin doar din când în când.

În cazul de față, materialul Recorder nu se înscrie într-o campanie gazetărească, ci într-o campanie angajată de Sistem împotriva Înaltei Curți de Casație și Justiție, împotriva CSM, asta pe de-o parte, dar și în campania dusă de Ilie Bolojan împreună cu SRI împotriva magistraților. Deci este o combinație de tip trotil”, spune Ion Cristoiu.

„Sistemul vrea să revină binomul SRI-DNA”

Potrivit jurnalistului, adevăratul scop al difuzării acestui material ar fi promovarea unei justiții supuse și reactivarea influenței binomului SRI-DNA în sistem. În acest context, Cristoiu avertizează că publicul este supus unei forme rafinate de manipulare, prin selectarea atentă a unor persoane și declarații lipsite de dovezi concrete, conform, Gândul.

„Pe de-o parte avem interesul Sistemului ca să se revină la binomul SRI-DNA, la acele culoare în justiție de care vorbea regretatul Dumbravă, și evident la o justiție care să asculte de comenziile Sistemului. În ultima vreme, o parte a justiției a devenit independentă, n-a mai ascultat de Sistem și apoi sistemul a hotărât să organizeze demonstrații de protest. Cum să ieși în stradă împotriva unei politici a justiției?