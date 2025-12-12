„Cetățeanul obișnuit, care nu merge nici pe culoarul de condamnare politică, nici pe cel spre prescripție, nu simte că justiția îi face dreptate”, a declarat Peiu, subliniind că actuala confruntare din sistem reflectă lupte pentru putere, nu pentru înfăptuirea dreptății.

El acuză partidele de guvernare că vor să controleze justiția din motive politice.

În opinia sa, „niciunul dintre actorii politici sau mediatici implicați nu urmărește o justiție independentă, care să servească cetățeanului obișnuit”. Peiu a vorbit și despre problemele interne ale sistemului judiciar, amintind „diplomele îndoielnice” ale unor magistrați sau tăcerea instituțională față de derapajele din ultimii 20 de ani.

„În jurul documentarului privind justiția s-a împărțit opinia publică.

În primul rând, această dezbatere este firească pentru că populația României (justițiabilii, cum sunt numiți de către profesioniștii dreptului judiciar) resimte un acut sentiment de nedreptate. De fapt, asta ar trebui să fie principala preocupare pentru magistrați, pentru oameni politici și pentru jurnaliști: de ce cetățeanul obișnuit, care nu merge nici pe culoarul de condamnare politică, nici pe cel spre prescripție, nu simte că justiția îi face dreptate?

Marea problemă este aceea că partidele de la guvernare, jurnaliștii afiliați acestora și mare parte din conducerea justiției se concentrează pe lupta de putere dintre ei. Dar ei nu se luptă pentru a înfăptui dreptatea, ci pentru a scăpa unii infractori sau pentru a-i condamna pe unii care le sunt adversari politici!

Acum asistăm la o luptă între partidele coaliției care își dispută controlul justiției. Pe de o parte, partidul îmbrățișat cu sistemul serviciilor secrete dorește să controleze justiția exact ca în perioadele Macovei și Kovesi, cu unicul scop de a își condamna (selectiv) adversarii politici. pe de altă parte, partidul primarilor, miniștrilor și președinților de CJ dorește să controleze justiția pentru a putea să îi protejeze pe aceștia de condamnările cuvenite după furturi de dimensiuni monstruoase. „Niciuna dintre părțile care se luptă acum nu dorește normalizarea actului de justiție”

Niciuna dintre părțile care se luptă acum nu dorește normalizarea actului de justiție; niciun partid aflat la guvernare, niciun jurnalist implicat politic și niciun ONG afiliat nu dorește o justiție normală, un sistem de justiție care să fie chiar independent și care să condamne oamenii vinovați, nu pe cei indicați de un politician sau altul. Niciuna dintre părțile care se luptă acum pentru controlul justiției nu își dorește să facă dreptate pentru cetățenii obișnuiți, cei care nu fură cu milionul, ci doar doresc să își rezolve probleme de ordin civil (succesiuni, restituiri, litigii comerciale, litigii privind drepturile și libertățile, litigiile cu un stat abuziv și nedrept, etc. ).

Da, unii judecători sunt în conflict între ei sau cu conducerea instanțelor lor. dar ce-ar fi să ne uităm la „diplomele” unora dintre ei, la modul cum au intrat în profesie și la alte amănunte. Iar conducerilor de instanță poate ar trebui să li se reamintească faptul că au coabitat bine merci cu așa-zișii judecători-problemă ani de zile, până la documentarul Recorder. „Tot acest război s-a declanșat pentru că ei au închis ochii la derapajele juridice”

Și, mai ales, să nu uite profesioniștii dreptului că tot acest război s-a declanșat pentru că ei au închis ochii la derapajele juridice (inclusiv sau mai ales legislative) majore ale statului, că ei s-au predat politicienilor și că ei acceptă starea aceasta de lucruri de 20 de ani.