Cum oferi un cadou

Codul bunelor maniere are un capitol ce se referă la cum trebuie să te comporți în situațiile când dăruieşti sau primeşti un cadou sau flori. Dacă vrei să respecți eticheta și să fii manierat, nu trebuie decât să urmezi câteva reguli atunci când dăruieşti sau primeşti ceva. Iată care sunt acestea.

Când primești un cadou trebuie să-l deschizi în fața celui de la care îl primești. Nu este frumos să protestezi că nu trebuia, că e prea scump, că nu poți accepta sau, mai rău, că nu îți place, pentru că asta îi va strica bucuria.

Dacă se întâmplă să nu îți placă un cadou, încearcă să ascunzi acest fapt, pentru a nu dezamăgii.

Când dăruiești ceva e bine să încerci ca darul să fie pe placul celui care îl primește.

Trebuie să ții cont și de prezentarea cadoului, ambalajul este foarte important.

Vei înlătura cu grijă prețul de pe cadouri. Sunt câteva excepții, cum ar fi: discurile, cărțile și felicitările.

Florile se oferă fără ambalaj, indiferent de cât de prezentabil este acesta. Ele se oferă întotdeauna cu cozile în jos și trebuie ținute astfel încât să nu scoți ochii cu ele.

Când primești flori trebuie să le așezi imediat în apă.

Când mergeți într-o vizită, chiar dacă nu se sărbătorește nimic, este bine să nu mergeți cu "mâna goală". Ideal este să duceți dacă este doamnă, fie un buchet de flori, fie o cutie de bomboane sau dulciuri.