IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului împlinește 70 de ani. Zeci de preoți îi sunt alături la aniversarea zilei de naștere

Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, își sărbătorește, vineri, 12 decembrie 2025, ziua de naștere, împlinind vârsta de 70 de ani. Zeci de preoți i s-au alăturat cu această ocazie aniversară la o liturghie la Catedrala din Constanța.

Viața și istoricul bisericesc

Ierarhul s-a născut într-o familie numeroasă, fiind al 17-lea copil, în localitatea Gheorghițeni, județul Suceava. Cu acest prilej, IPS Teodosie slujește la Catedrala Arhiepiscopală din Constanța, conform tradiției pe care o respectă în fiecare an de ziua sa. Arhiepiscopul Teodosie s-a născut în 12 decembrie 1955, în Vatra Dornei, jud. Suceava. La botez a primit numele de Macedon, conform seexpres.ro.

A urmat şcoala pri­mară în Dorna – Arini, Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamţ (1971-1976) şi Institutul Teologic Universitar din Bucu­reşti (1976-1980), cu licenţă în Teologie.

A urmat cursuri de doctorat, specializarea Studiul Biblic al Vechiului Testament şi Limba ebraică, la acelaşi Institut (1977-1981) şi la Universitatea Birmingham – Anglia (1 octombrie 1992-1 aprilie 1993).

În acelaşi timp, a îndeplinit mai multe încredinţări: cântăreţ bisericesc la mănăstirea Antim din Bucureşti (noiembrie 1982 – octombrie 1986); asistent la Secţia Practică, Facultatea de Teologie din Bucureşti (din 1 octombrie 1986).

A fost închinoviat ca frate la schitul Crasna, jud. Prahova (1987) şi tuns în monahism (1990) cu numele Teodosie; hirotonit ierodiacon pe seama Paraclisului Sfânta Ecaterina al Facultă­ţii de Teologie din Bucureşti, iar mai târziu ieromonah (martie 1992), când a fost şi hirotesit protosinghel; la începutul anului 1994 a fost hirotesit arhimandrit.

La 22 martie 1994 a fost ales Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, cu titlul Snagoveanul şi hirotonit arhiereu în 3 apri­lie 1994.

În iulie 1999 a obţinut titlul de doctor în Teologie al Facultăţii de Teolo­gie Ortodoxă din Bucureşti, cu teza: Car­tea Psalmilor şi importanţa ei pentru viaţa pastoral-misionară a Bisericii; doctor în Muzică (2005).

A înfiinţat Seminarul Teologic Dionisie Exiguul şi Şcoala de cântăreţi bisericeşti Gherontie Nicolau, amândouă în Con­stanţa; supraveghează procesul de învă­ţământ al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Universitatea Ovidius din Constanţa ca profesor şi, o vreme, şi ca decan; con­ducător de doctorat; a participat ca dele­gat al Bisericii noastre la activităţi pas­torale şi culturale în SUA şi în Europa.

IPS Teodosie, un personaj controversat

Arhiepiscopul Teodosie este una dintre cele mai cunoscute și controversate figuri ale Bisericii Ortodoxe Române. De-a lungul timpului, acesta a fost implicat în mai multe controverse publice și anchete penale, fiind trimis în judecată într-un dosar de corupție instrumentat de DNA, acuzațiile vizând fapte de cumpărare de influență.

Totodată, Patriarhia Română a anunțat în repetate rânduri că îl cercetează disciplinar pentru declarații publice considerate incompatibile cu poziția oficială a Bisericii. În ciuda acestor situații, IPS Teodosie continuă să își exercite funcția de arhiepiscop al Tomisului.