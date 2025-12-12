Viața și istoricul bisericesc
Ierarhul s-a născut într-o familie numeroasă, fiind al 17-lea copil, în localitatea Gheorghițeni, județul Suceava. Cu acest prilej, IPS Teodosie slujește la Catedrala Arhiepiscopală din Constanța, conform tradiției pe care o respectă în fiecare an de ziua sa. Arhiepiscopul Teodosie s-a născut în 12 decembrie 1955, în Vatra Dornei, jud. Suceava. La botez a primit numele de Macedon, conform seexpres.ro.
A urmat şcoala primară în Dorna – Arini, Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamţ (1971-1976) şi Institutul Teologic Universitar din Bucureşti (1976-1980), cu licenţă în Teologie.
A urmat cursuri de doctorat, specializarea Studiul Biblic al Vechiului Testament şi Limba ebraică, la acelaşi Institut (1977-1981) şi la Universitatea Birmingham – Anglia (1 octombrie 1992-1 aprilie 1993).
În acelaşi timp, a îndeplinit mai multe încredinţări: cântăreţ bisericesc la mănăstirea Antim din Bucureşti (noiembrie 1982 – octombrie 1986); asistent la Secţia Practică, Facultatea de Teologie din Bucureşti (din 1 octombrie 1986).
A fost închinoviat ca frate la schitul Crasna, jud. Prahova (1987) şi tuns în monahism (1990) cu numele Teodosie; hirotonit ierodiacon pe seama Paraclisului Sfânta Ecaterina al Facultăţii de Teologie din Bucureşti, iar mai târziu ieromonah (martie 1992), când a fost şi hirotesit protosinghel; la începutul anului 1994 a fost hirotesit arhimandrit.
La 22 martie 1994 a fost ales Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, cu titlul Snagoveanul şi hirotonit arhiereu în 3 aprilie 1994.
În iulie 1999 a obţinut titlul de doctor în Teologie al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, cu teza: Cartea Psalmilor şi importanţa ei pentru viaţa pastoral-misionară a Bisericii; doctor în Muzică (2005).
A înfiinţat Seminarul Teologic Dionisie Exiguul şi Şcoala de cântăreţi bisericeşti Gherontie Nicolau, amândouă în Constanţa; supraveghează procesul de învăţământ al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Universitatea Ovidius din Constanţa ca profesor şi, o vreme, şi ca decan; conducător de doctorat; a participat ca delegat al Bisericii noastre la activităţi pastorale şi culturale în SUA şi în Europa.
IPS Teodosie, un personaj controversat
Arhiepiscopul Teodosie este una dintre cele mai cunoscute și controversate figuri ale Bisericii Ortodoxe Române. De-a lungul timpului, acesta a fost implicat în mai multe controverse publice și anchete penale, fiind trimis în judecată într-un dosar de corupție instrumentat de DNA, acuzațiile vizând fapte de cumpărare de influență.
Totodată, Patriarhia Română a anunțat în repetate rânduri că îl cercetează disciplinar pentru declarații publice considerate incompatibile cu poziția oficială a Bisericii. În ciuda acestor situații, IPS Teodosie continuă să își exercite funcția de arhiepiscop al Tomisului.