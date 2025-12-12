Viața și istoricul bisericesc

Ierarhul s-a născut într-o familie numeroasă, fiind al 17-lea copil, în localitatea Gheorghițeni, județul Suceava. Cu acest prilej, IPS Teodosie slujește la Catedrala Arhiepiscopală din Constanța, conform tradiției pe care o respectă în fiecare an de ziua sa. Arhiepiscopul Teodosie s-a născut în 12 decembrie 1955, în Vatra Dornei, jud. Suceava. La botez a primit numele de Macedon, conform seexpres.ro.

A urmat şcoala pri­mară în Dorna – Arini, Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamţ (1971-1976) şi Institutul Teologic Universitar din Bucu­reşti (1976-1980), cu licenţă în Teologie.

A urmat cursuri de doctorat, specializarea Studiul Biblic al Vechiului Testament şi Limba ebraică, la acelaşi Institut (1977-1981) şi la Universitatea Birmingham – Anglia (1 octombrie 1992-1 aprilie 1993).

În acelaşi timp, a îndeplinit mai multe încredinţări: cântăreţ bisericesc la mănăstirea Antim din Bucureşti (noiembrie 1982 – octombrie 1986); asistent la Secţia Practică, Facultatea de Teologie din Bucureşti (din 1 octombrie 1986).

A fost închinoviat ca frate la schitul Crasna, jud. Prahova (1987) şi tuns în monahism (1990) cu numele Teodosie; hirotonit ierodiacon pe seama Paraclisului Sfânta Ecaterina al Facultă­ţii de Teologie din Bucureşti, iar mai târziu ieromonah (martie 1992), când a fost şi hirotesit protosinghel; la începutul anului 1994 a fost hirotesit arhimandrit.

La 22 martie 1994 a fost ales Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, cu titlul Snagoveanul şi hirotonit arhiereu în 3 apri­lie 1994.

În iulie 1999 a obţinut titlul de doctor în Teologie al Facultăţii de Teolo­gie Ortodoxă din Bucureşti, cu teza: Car­tea Psalmilor şi importanţa ei pentru viaţa pastoral-misionară a Bisericii; doctor în Muzică (2005).

A înfiinţat Seminarul Teologic Dionisie Exiguul şi Şcoala de cântăreţi bisericeşti Gherontie Nicolau, amândouă în Con­stanţa; supraveghează procesul de învă­ţământ al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Universitatea Ovidius din Constanţa ca profesor şi, o vreme, şi ca decan; con­ducător de doctorat; a participat ca dele­gat al Bisericii noastre la activităţi pas­torale şi culturale în SUA şi în Europa.

IPS Teodosie, un personaj controversat

Arhiepiscopul Teodosie este una dintre cele mai cunoscute și controversate figuri ale Bisericii Ortodoxe Române. De-a lungul timpului, acesta a fost implicat în mai multe controverse publice și anchete penale, fiind trimis în judecată într-un dosar de corupție instrumentat de DNA, acuzațiile vizând fapte de cumpărare de influență.

Totodată, Patriarhia Română a anunțat în repetate rânduri că îl cercetează disciplinar pentru declarații publice considerate incompatibile cu poziția oficială a Bisericii. În ciuda acestor situații, IPS Teodosie continuă să își exercite funcția de arhiepiscop al Tomisului.