Poliţia Română a transmis că poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase Dâmboviţa, coordonaţi de un procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgovişte, au pus în executare două mandate de percheziţie domiciliară, una în municipiul Târgovişte şi cealaltă în comuna Băleni.​

Acţiunea are loc într-un dosar penal ce vizează operaţiuni ilegale cu articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1 şi P1.​

În urma percheziţiilor, poliţiştii au descoperit şi indisponibilizat aproximativ o tonă de articole pirotehnice – petarde şi baterii de artificii – toate din categoriile F2, F3, F4, T1 şi P1.​

Valoarea totală a bunurilor confiscate a fost estimată la 35.000 de lei, acestea fiind găsite la un bărbat de 50 de ani care nu deţinea dreptul legal de a prepara, produce, depozita sau comercializa astfel de produse.​

Bărbatul este cercetat într-un dosar penal ce priveşte prepararea, producerea, experimentarea, deţinerea, transmiterea, depozitarea, distrugerea, comercializarea şi folosirea de articole pirotehnice, toate fără drept.​

Poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase continuă cercetările, sub coordonarea procurorului de caz, pentru administrarea întregului probatoriu şi stabilirea întregii activităţi infracţionale.