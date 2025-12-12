UPDATE 13;10 - 15 ucraineni dau în judecată fabrici americane de tehnologie pentru cipurile găsite în armele letale ale Rusiei

Procesul urmărește să tragă la răspundere trei mari producători americani de cipuri pentru că ar fi contribuit la susținerea războiului Rusiei împotriva civililor ucraineni, prin faptul că nu au controlat destinația finală a produselor lor.

Demersul a fost inițiat de familiile unbnor copii care au suferit mutilări iremediabile în urma bombardamentelor rusesși asupra unor zone civile.

UPDATE 10:30 - Banca Centrală a Rusiei dă în judecată Euroclear, care deține o mare parte din activele sale blocate

banca centrală a Rusiei a declarat pe 12 decembrie că planurile Uniunii Europene de a utiliza activele sale înghețate pentru a finanța un împrumut acordat Ucrainei sunt ilegale și că își rezervă dreptul de a utiliza „toate mijloacele disponibile” pentru a-și proteja interesele. Într-o declarație separată, banca centrală a anunțat că intentează un proces împotriva Euroclear, o instituție financiară cu sediul la Bruxelles care deține cea mai mare parte a activelor ( aproximativ 185 de miliarde de euro ) înghețate în UE.

UPDATE 9:00 - Von der Leyen îl critică pe Trump în privința alegerilor din Ucraina, vorbind despre anumite garanții

„Nu noi (UE) și, de fapt, nimeni, când vine vorba de alegeri, nu poate decide cine va fi liderul unei țări, cu excepția poporului acelei țări - aceasta este suveranitatea alegătorilor și trebuie protejată. De aceea propunem un scut al democrației - pentru că trebuie să ne asigurăm că alegerile sunt corecte și libere. Alegătorii decid cine sunt liderii și nimeni altcineva” - a afirmat președintelui CE, Ursula von der Leyen, fâcând evident trimitere la Trump și eforturile sale constante de a organiza alegeri în Ucraina.

UPDATE 7:10 - O dronă ar fi lovit un bloc de apartamente dintr-un oraș rusesc; autoritățile spun că 7 persoane au fost rănite

O dronă ar fi lovit un bloc de apartamente din orașul rus Tver, rănind cel puțin șapte persoane, potrivit oficialilor regionali și canalelor locale de pe Telegram.

Explozia dronei a avariat etajele inferioare ale unei clădiri rezidențiale pe 12 decembrie. Locuitorii au raportat mai multe explozii puternice și au văzut un nor de fum ridicându-se deasupra zonei, potrivit imaginilor surprinse de martori. Clădirile din apropiere și mașinile parcate au fost, de asemenea, avariate, conform canalului independent rusesc de Telegram Astra.

Guvernatorul interimar Vitali Korolev a declarat că toți răniții au fost transportați la spital.

Ucraina nu a comentat incidentul, iar Kyiv Independent nu a putut verifica în mod independent afirmațiile.

Pe măsură ce Rusia intensifică atacurile aeriene asupra Ucrainei, iar numărul victimelor civile crește, Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone pe teritoriul rus.

UPDATE 7:00 -Trump, „extrem de frustrat” de Rusia și Ucraina din cauza progreselor lente în negocierile de pace/ Casa Albă

Secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că președintele american Donald Trump este „extrem de frustrat” atât de Rusia, cât și de Ucraina, pe fondul eforturilor diplomatice în curs de a pune capăt războiului, în timp ce Statele Unite analizează dacă să se alăture Ucrainei și partenerilor europeni la discuțiile programate pentru acest weekend.

Leavitt a făcut aceste comentarii ca răspuns la o întrebare privind participarea Statelor Unite la negocieri. Ea a spus că nu a fost luată încă nicio decizie.

„Statele Unite și administrația Trump continuă să fie profund implicate în încercarea de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina”, a spus ea.

Leavitt a precizat că președintele a vorbit cu lideri europeni în ziua precedentă și că trimisul său special, Steve Witkoff, împreună cu echipa sa, „continuă să discute cu ambele părți chiar în acest moment”.

Ea a adăugat că administrația va lua în considerare trimiterea unui reprezentant doar dacă există o șansă reală de progres.

„Dacă există o șansă reală de a semna un acord de pace, dacă simțim că aceste întâlniri merită timpul Statelor Unite în acest weekend, atunci vom trimite un reprezentant”, a spus Leavitt.

„Rămâne de văzut dacă credem că se poate obține o pace reală și dacă putem avansa cu adevărat procesul.”

Ea a subliniat nemulțumirea lui Trump față de ritmul și eficiența diplomației recente.