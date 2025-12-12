Sărbătoare 12 decembrie. Sf. Ierarh Spiridon. Dezlegare la ulei și vin

Sărbătoare 12 decembrie. Sfântul Ierarh Spiridon, episcop al Trimitundei, este sărbătorit de Biserică în ziua de 12 decembrie.

Aceasta este o sărbătoare cu cruce neagră în calendar, fiind una dintre zilele cu dezlegare la ulei și vin din Postul Crăciunului.

Tradiții de Sf Spiridon

Pe 12 decembrie se duce colac la biserică și se face agheasmă, care păzește de bolile grele. Sfântului Spiridon i se mai spune și „făcătorul de minuni”, fiindcă apără de boli, iar multe spitale și biserici îi poartă numele.

Acesta este și motivul pentru care nimeni nu îndrăznea să lucreze în această zi. Despre cei care nu respectau tradiția se zicea că nu se vor mai ridica din pat.

Mai ales tăbăcarii, cojocarii și cizmarii nu lucrau deloc în această zi, scrie Marcel Lutic în cartea sa, „Timpul Sacru”.

Nu se lucra în gospodărie: oamenii nu coseau, nu spălau rufe şi nu făceau curăţenie.

Se mai crede că în ceastă zi, sărăcii se îmbogăţesc, iar bolnavii se vindecă.

Viața Sfântului Spiridon

Sfântul Spiridon s-a născut în jurul anului 270, în localitatea Skia din insula Cipru, pe timpul Sfântului Împărat Constantin cel Mare, scrie crestinortodox.ro. Sfântul s-a îndeletnicit cu păscutul oilor.

A rămas văduv și și-a crescut fiica de unul singur, însă, după un timp, și fiica a murit, iar Sf. Spiridon a urmat viața ascetică.

Spiridon a fost ales episcop al cetăţii Trimitunda, din apropierea oraşului Pafos.

A participat şi la primul Sinod Ecumenic de la Niceea, în anul 325.

În jurul anului 295, în timpul persecuţiilor duse de împăratul Maximian, Spiridon este arestat şi exilat pentru o perioadă.

Sfântul a murit în anul 348, la vârsta de 78 de ani, fiind îngropat în Biserica Sfinţii Apostoli din Trimitunda.

În anul 1453, moaştele Sfântului Spiridon au fost duse în Serbia, iar apoi au fost mutate în insula Corfu din Grecia, unde se află şi în ziua de azi.