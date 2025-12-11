INGREDIENTE:

1 cană zahăr (tos sau după preferință)

1 cană ulei vegetal (de floarea-soarelui, rapiță etc.)

1 cană apă minerală sau apă simplă

3 căni făină albă sau semi-integrală, cernută

2–3 linguri cacao (după cât de intens dorești aroma de ciocolată)

1 linguriță praf de copt sau ½ linguriță bicarbonat de sodiu + 1 linguriță oțet (pentru a „stinge” bicarbonatul)

Un praf de sare

Opțional: ½ – 1 cană nuci tocate, stafide sau bucăți de ciocolată de post

MOD DE PREPARARE:

Pornește cuptorul la 175–180°C și pregătește tava cu hârtie de copt. Amestecă ingredientele uscate într-un bol încăpător: făină cernută, cacao, zahăr și sare. În alt vas, combină apa, uleiul și, dacă folosești bicarbonat, adaugă-l după ce îl stingi cu oțet.

Toarnă lichidele peste ingredientele uscate și amestecă până obții o compoziție uniformă. Dacă vrei un plus de gust și textură, încorporează nuci sau stafide.

Toarnă totul în tavă, nivelează și coace 25–35 de minute, verificând cu scobitoarea. Lasă negresa să se răcească bine înainte de tăiere, pentru a se fixa textura, potrivit sursei.