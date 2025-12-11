Bastoy – penitenciarul care seamănă cu un sat de vacanță

Închisoarea Bastoy este amplasată pe o insulă supranumită cândva „Insula Diavolului”. Astăzi, însă, locul este considerat de unii specialiști drept cel mai modern și mai „luxos” centru de detenție din lume. Conceptul său se bazează pe o abordare neobișnuită: mai multă responsabilitate, mai puțină constrângere.

Aici nu întâlnești gratii metalice, garduri electrice sau celule reci. Deținuții stau în căsuțe de lemn, similare unor cabane de vacanță, dotate cu bucătării, camere de zi, băi moderne, televizoare, calculatoare și, în multe cazuri, încălzire în pardoseală. Spațiile comune sunt curate, confortabile și gândite pentru a crea o atmosferă cât mai apropiată de normalitate.

Plajă, tenis și agricultură – rutina de pe Bastoy

Viața de zi cu zi în Bastoy este surprinzător de diversă. Deținuții pot îngriji mici grădini, au acces la terenuri de tenis, pot pescui sau se pot relaxa pe plajă în timpul verii. Iarna, insula devine un teren perfect pentru schi de fond. Activitățile sunt menite să îi responsabilizeze, să le dezvolte abilități și să îi încurajeze să se reintegreze în societate după eliberare.

Cu aproximativ 115 persoane închise aici, Bastoy funcționează mai degrabă ca o comunitate restrânsă. Doar câțiva gardieni rămân peste noapte, iar o mare parte din organizarea vieții de pe insulă este gestionată chiar de deținuți. Ei gătesc, lucrează, se ocupă de diverse sarcini și colaborează pentru a menține ordinea și liniștea.

Libertatea de mișcare pe insulă este mare, cu condiția să respecte limitele zonei permise. Sistemul mizează pe încredere și responsabilitate, înlocuind ideea de pedeapsă aspră cu cea de pregătire pentru viața de după eliberare.

Rezultatele surprind: rata de recidivă extrem de scăzută

Unul dintre cele mai puternice argumente în favoarea modelului norvegian este statistica: doar aproximativ 16% dintre cei eliberați de la Bastoy comit din nou infracțiuni, un procent impresionant de mic comparativ cu sistemele penitenciare clasice.

Desigur, există și critici. Unii consideră că tratamentul oferit este prea indulgent. Totuși, autoritățile norvegiene resping aceste acuzații și insistă că abordarea umană, combinată cu responsabilizarea deținuților, are rezultate reale și durabile.