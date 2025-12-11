Judecătoarea a făcut apel public către instituțiile din ordinea constituțională a statului român să verifice acuzațiile recente aduse Curții de Apel și să prezinte concluziile acestor verificări.

În cadrul conferinței de presă, Liana Arsenie a respins acuzațiile privind presupuse manevre de favorizare în dosarul lui Marian Vanghelie, subliniind că, în final, completul de judecată a dispus „o singură soluție de prescripție a răspunderii penale și două soluții de achitare”.

„Conferința survine în contextul evenimentelor din ultimele 2 săptămâni care par coordonate pentru acapararea puterii judecătorești, așa încât în virtutea obligației de apărare a independenței justiției suntem aici pentru a atrage intenția asupra gravității situației.

Cerem în mod public tuturor organismelor abilitate din ordinea juridică constituțională a statului român să procedeze la verificarea acuzațiilor formulate în această perioadă și să prezinte public rezultatul acestor verificări.

Am învățat că legea nu se schimbă în stradă prin minciuni, denaturări și manipulare, că legea vine din cunoaștere juridică și respect pentru cetățean, nu din nevoia de capitalizare politică sau preluarea ostilă a unei puteri în stat care mai târziu să fie folosită în interes politic. În cele ce urmează, vom prezenta câteva dovezi care combat narativele manipulative și probează starea de legalitate a organizării și funcționării Curții de Apel București.

S-a ales varianta a doua din nevoia de prezervare a interesului public și de a permite finalizarea activității de motivare care trena de mai bine de un an de zile. În final, completul a fost stabilit iar cauza a fost soluționată în privința inculpatului Vanghelie, dispunându-se o singură soluție de prescripție a răspunderii penale și două soluții de achitare.

A culpabiliza conducerea Curții de Apel prin imputarea unor așa-zise manevre de favorizare a unui inculpat este dovada caracterului absolut odios, revoltător și dureros pentru noi al manipulării publice orchestrate în vederea asmutirii societății împotriva judecătorilor. Vă rog să priviți documentele oficiale pentru că noi, ca instituție, nu ne permitem să formulăm opinii, ci doar să prezentăm fapte certe, este consecința formației profesionale.”, a declarat Liana Arsenie.