Ancheta privind dosarul vaccinurilor a pornit în 2023, fiind instrumentat de către procurorii Direcției Naționale Anticorupție, în care sunt implicate mai multe persoane aflate în funcții-cheie la momentul respectiv: Vlad Voiculescu, Andrei Baciu, dar de asemenea Ioana Mihăilă și Florin Câțu.

Toți au fost puși sub acuzare exact acum doi ani. În aceste momente se pare că ancheta penală stagnează, nici măcar nu a ajuns spre finalizare, mai mult decât atât, nici măcar nu a fost trimisă în judecată pe masa judecătorilor.

Pentru a se finaliza acest dosar extrem de important și controversat, este vorba despre mai multe acuzații grave, respectiv abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave și complicitate la abuz în serviciu.

Mai mult decât atât, cu toate că este implicat într-un scandal penal, într-un dosar penal cu așa mare greutate, Vlad Voiculescu s-a alăturat de curând echipei de consilieri onorifici ai Cancelariei administrației prezidențiale pentru președintele Nicușor Dan.

În același timp, conform Direcției Naționale Anticorupție, achizițiile ar fi depășit atenție peste 50 de milioane de doze, care ar fi costat la momentul respectiv aproape un miliard de euro.

Lucruri care în continuare sunt puse sub semnul întrebării în cadrul acestui dosar, nici măcar nu a fost finalizată ancheta penală și nici măcar nu a ajuns în justiție pentru a fi dosarul judecat și, de asemenea, se încheie poate probabil cu o condamnare.