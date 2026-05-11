UDMR insistă pe refacerea coaliției. Kelemen Hunor: „Un guvernul minoritar nu poate performa”

Sursă: Realitatea.Net

Liderul UDMR Kelemen Hunor afirmă că a discutat cu Sorin Grindeanu despre posibile soluții la actuala criză politică, însă consideră că singura variantă viabilă rămâne refacerea coaliției majoritare, Hunor menționând că un guvern minoritar ar fi vulnerabil și incapabil să ia decizii solide în Parlament.

Kelemen Hunor: Grindeanu m-a sunat, m-a invitat la o discuție și am băut o cafea, am discutat un pic niște tatonări, ce se poate face în acest moment, care ar fi soluțiile acceptabile, votabile. Eu am spus domnului Grindianu că prima opțiune este să încercăm să refacem coaliția.

Asta ar fi cea mai bună variantă în acest moment. Sigur, dacă există condiții, dacă există posibilitate, dacă există și va exista un om care are capacitatea de a aduna pe toți la aceeași masă... Și sigur, toate celelalte variante sunt mai puțin probabile, fiindcă trebuie să treacă prin votul Parlamentului, plus sunt niște constrânceri și într-o parte și în partea cealaltă, că au luat niște decizii, atât în PNL și USR, cât și în PSD.

De aceea eu, în continuare, aș vrea să cred că mai există o mică speranță, dar depinde de fiecare în parte, să refacem coaliția.

Realitatea PLUS: Această variantă privind refacerea coaliției, ați vorbit-o inclusiv cu Ilie Bolojan în următoarele zile?

Kelemen Hunor: Săptămâna trecută. Da, da, da. Cred că joi sau miercuri, da.

Realitatea PLUS: Este dispus la așa de negocieri?

Kelemen Hunor: Nu știu, nu l-am întrebat. Și eu o să vorbesc și cu domnul Bolojan în momentul în care, crede, ne vedem. Deci noi suntem colegi, am fost în aceeași coaliție, suntem în guvern cu domnul Bolojan, vorbim săptămânal, ne vedem săptămânal și așa este normal să ne vedem.

Reporter : Dumneavoastră spuneați că-l cunoașteți foarte bine pe I.E. Bolojan și că nu va da înapoi. Deci, în această situație, cât de viabilă este această variantă cu un guvern PSD, UDMR și minorități, susținut, de ce nu, din opoziție de către PNL și USR?

Kelemen Hunor: Nu are nicio realitate această variantă. Am văzut și eu în presă, dar nu există această posibilitate, fiindcă nu ai un raționament politic, cel puțin în ceea ce ne privește. Dar nici nu a fost propus o astfel de soluție, în afară de zvonurile lăsate acestea.

Reporter: Dar care sunt cele trei soluții pe care le spuneați dumneavoastră?

Kelemen Hunor: Noi, în acest moment, încercăm să refacem coaliția majoritară. Trebuie majoritate, altfel n-ai cum să guvernezi în această perioadă cu un guvern minoritar, dar, indiferent cine face parte din acel guvern minoritar, ești expus la multe, multe riscuri. Nu poți să iei decizii, nu poți să susții deciziile în Parlament, nu poți să votezi în Parlament, deci ceea ce ne așteaptă nu e o perioadă în care un guvern minoritar poate să facă performanță.

Plecăm de la această constatare. Ce să va întâmpla, nu știu să vă spun, că vă dați seama, (...) dar n-am cum să evit întrebarea, bineînțeles.

Reporter: Trei, patru variante ați spus inainte, votabile în Parlament. Care sunt acestea?