Catherine Deneuve publică un volum despre viața lui Marilyn Monroe. Cartea va fi lansată miercuri

Catherine Deneuve își exprimă admirația pentru Marilyn Monroe într-un nou volum dedicat celebrei vedete hollywoodiene. Cartea, intitulată Marilyn chérie, va fi lansată miercuri și reunește fotografii și reflecții despre una dintre cele mai emblematice figuri ale cinematografiei mondiale, potrivit AFP.

În paginile volumului, actrița franceză vorbește despre fascinația pe care Marilyn Monroe a exercitat-o asupra sa și o descrie drept „cea mai frumoasă imagine văzută vreodată pe un ecran”. Deneuve consideră că farmecul actriței americane mergea dincolo de aspectul fizic, fiind legat de prezența sa unică, vocea și expresivitatea ei.

Cartea conține aproximativ 100 de fotografii selectate de colecționarul Sébastien Cauchon, imaginile fiind comentate de Catherine Deneuve. Actrița mărturisește că, deși nu a întâlnit-o niciodată pe Marilyn Monroe, i-a urmărit toate filmele importante, printre care Gentlemen Prefer Blondes, The Seven Year Itch și Some Like It Hot, acesta din urmă fiind favoritul său.

Deneuve spune că nu și-ar fi putut imagina presiunea mediatică și atenția constantă la care era supusă Marilyn Monroe. În opinia sa, actrița americană era foarte conștientă de propria imagine și știa să o folosească inteligent, ceea ce o făcea extrem de modernă pentru epoca sa.

Marilyn Monroe, născută la 1 iunie 1926 și decedată în 1962 la doar 36 de ani, rămâne una dintre cele mai influente și fascinante figuri ale cinematografiei mondiale.

Centenarul nașterii sale este marcat și prin apariția albumului Marilyn Monroe 100, care reunește imagini realizate de fotografii ce au imortalizat-o de-a lungul carierei.

Totodată, Cinemateca franceză găzduiește până pe 26 iulie o amplă retrospectivă dedicată actriței, menită să prezinte o perspectivă diferită asupra mitului creat în jurul lui Marilyn Monroe de studiourile hollywoodiene.

Realitatea.NET | Câți pași trebuie să faci zilnic pentru a-ți menține greutatea ideală. Ce arată un nou studiu