S.O.S. România a depus în Parlament propunerea de suspendare a președintelui Nicușor Dan

Grupul parlamentar S.O.S. România a înaintat Birourilor Permanente Reunite ale Camerei Deputaților și Senatului o propunere formală de suspendare din funcție a președintelui României, Nicușor Dan. Demersul, semnat de deputata Simona-Elena Macovei Ilie, liderul grupului parlamentar, invocă articolul 95 alineatul 1 din Constituție, care permite suspendarea șefului statului pentru „fapte grave" prin care ar fi încălcat Legea fundamentală.

Constituția prevede că o astfel de propunere poate fi inițiată de cel puțin o treime din numărul deputaților și senatorilor, minimum 155 de semnături, și se adoptă cu votul a cel puțin 233 de parlamentari în ședință comună. Totuși, rubrica privind semnatarii apare necompletată în documentul de înaintare atașat comunicatului, S.O.S. România nefăcând dovada publică a susținerii necesare.

Acuzații de ingerință în Justiție, CCR și SRI

Inițiatorii acuză un „cumul de acțiuni și omisiuni instituționale" care ar fi perturbat echilibrul constituțional dintre puterile statului. Printre acuzațiile centrale se numără presupuse ingerințe în activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, prin anunțarea unui mecanism de consultare a magistraților, și crearea aparenței unui „centru prezidențial" de analiză a problemelor din justiție, prin organizarea de consultări la Palatul Cotroceni și anunțarea de concluzii.

S.O.S. România mai susține că declarațiile publice ale președintelui privind „tergiversarea" de către Curtea Constituțională a legii pensiilor magistraților reprezintă o formă de presiune asupra judecătorilor constituționali. În ceea ce privește SRI, formațiunea critică faptul că Nicușor Dan nu a propus Parlamentului un director civil al serviciului, menținând instituția sub conducere interimară.

Formarea Guvernului și neutralitatea prezidențială, vizate

Propunerea acuză că utilizarea sintagmei „partide pro-occidentale" în cadrul consultărilor pentru formarea Guvernului ar introduce un filtru ideologic neconstituțional, criteriul relevant prevăzut de articolul 103 din Constituție fiind exclusiv cel al majorității parlamentare. De asemenea, inițiatorii critică participarea președintelui la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei, apreciind că prezența și mesajul favorabil transmis ar încălca neutralitatea funcției prezidențiale.

Documentul include și acuzații referitoare la modul în care președintele ar fi comunicat extern concluzii privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024, susținând că un subiect de o asemenea gravitate democratică ar fi trebuit dezbătut mai întâi în Parlament. S.O.S. România critică totodată o presupusă „securitizare excesivă" a unor teme sensibile precum procesul electoral, dezinformarea și libertatea de exprimare.

Ce urmează procedural

Potrivit Constituției, propunerea urmează să fie comunicată președintelui și transmisă Curții Constituționale pentru un aviz consultativ, după care poate fi dezbătută și supusă votului în ședință comună a Parlamentului. Dacă suspendarea este aprobată, Constituția prevede organizarea unui referendum național pentru demiterea președintelui în termen de cel mult 30 de zile.

S.O.S. România susține că demersul reprezintă un instrument constituțional de control parlamentar, nu „un act de ostilitate politică", afirmând că faptele invocate demonstrează o abatere de la rolul de mediator și garant al echilibrului instituțional al șefului statului.