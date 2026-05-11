O mare companie aeriană lansează noi curse zilnice spre New York din 4 orașe europene
Compania aeriană United Airlines/ Profimedia
Pasagerii care călătoresc între Europa și Statele Unite vor avea la dispoziție noi conexiuni zilnice către New York, după ce United Airlines a decis să relanseze rute operate ultima dată în urmă cu șase ani.
United Airlines revine pe piața zborurilor zilnice către New York din Europa, după o pauză de șase ani, lansând în acest weekend patru rute noi care conectează orașe europene de principalul său hub, Aeroportul Internațional Newark Liberty, potrivit.
Compania americană introduce zboruri directe din Split (Croația), Bari (Italia), Glasgow (Scoția) și Santiago de Compostela (Spania), consolidându‑și astfel prezența transatlantică. Potrivit reprezentanților companiei, citați de Express, United este singura companie aeriană care inaugurează zboruri zilnice între SUA și Europa în vara acestui an.
Operatorul aerian anunță, de asemenea, o expansiune semnificativă a operațiunilor sale transatlantice: în vara anului 2026, United Airlines va opera aproape 800 de zboruri dus‑întors pe săptămână, deservind în total 44 de destinații din Europa.
Citește și:
- 17:34 - Fost ministru PSD: ”Vrem aceeași coaliție, dar alt premier. Nu înțelegem de ce cei din PNL în vor doar pe Bolojan” -VIDEO
- 17:15 - Consultări pentru Guvern. Care sunt cerințele președintelui Nicușor Dan?
- 17:07 - Tanczos Barna, întâlnire cu Ilie Bolojan, la Ministerul Agriculturii. Discuții cruciale privind viitorul fermierilor
- 16:59 - Accident grav pe centura de Est a Clujului: un mort și un rănit după impactul dintre o mașină și o cisternă
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News