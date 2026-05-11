O mare companie aeriană lansează noi curse zilnice spre New York din 4 orașe europene

11 mai 2026, 12:59
Compania aeriană United Airlines/ Profimedia

Pasagerii care călătoresc între Europa și Statele Unite vor avea la dispoziție noi conexiuni zilnice către New York, după ce United Airlines a decis să relanseze rute operate ultima dată în urmă cu șase ani.

United Airlines revine pe piața zborurilor zilnice către New York din Europa, după o pauză de șase ani, lansând în acest weekend patru rute noi care conectează orașe europene de principalul său hub, Aeroportul Internațional Newark Liberty, potrivit.

Compania americană introduce zboruri directe din Split (Croația), Bari (Italia), Glasgow (Scoția) și Santiago de Compostela (Spania), consolidându‑și astfel prezența transatlantică. Potrivit reprezentanților companiei, citați de Express, United este singura companie aeriană care inaugurează zboruri zilnice între SUA și Europa în vara acestui an.

Operatorul aerian anunță, de asemenea, o expansiune semnificativă a operațiunilor sale transatlantice: în vara anului 2026, United Airlines va opera aproape 800 de zboruri dus‑întors pe săptămână, deservind în total 44 de destinații din Europa.

