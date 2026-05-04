Adolescent de 17 ani din Gorj, reținut după ce și-a agresat mama și a distrus geamurile a două locuințe

Un adolescent de 17 ani din Baia de Fier, aflat în arest la domiciliu, a fost reținut pentru 24 de ore după ce și-a agresat mama și a spart geamurile locuinței acesteia, precum și pe cele ale casei bunicii sale, a anunțat IPJ Gorj.

Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Baia de Fier au fost sesizați de o femeie de 36 de ani, care a reclamat că, în urma unor neînțelegeri, fiul ei ar fi agresat-o fizic. La fața locului, polițiștii au stabilit că, pe fondul unui conflict spontan, tânărul ar fi lovit-o pe femeie cu palma în zona feței și ar fi spart geamurile locuinței.

Ulterior, deși se afla sub măsura arestului la domiciliu din anul 2025, adolescentul ar fi părăsit locuința și s-ar fi deplasat la casa bunicii sale, unde ar fi spart și geamurile acesteia.

"Femeia de 36 de ani nu prezenta urme vizibile de violenţă şi nu a dorit acordarea de îngrijiri medicale”, au tarnsmis polițiștii.

Tânărul a fost transportat la Spitalul Orașului Novaci, unde a primit îngrijiri medicale pentru plăgi minore la antebrațul stâng.

În cauză a fost deschis dosar penal pentru violență în familie, distrugere și evadare. În baza probatoriului, polițiștii din cadrul Secției 9 Poliție Rurală Novaci au dispus reținerea adolescentului pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj.