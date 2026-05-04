Iranul susține că a atacat cu rachete o fregată americană în Strâmtoarea Ormuz. Informația, dezmințită de SUA

Agenția iraniană de presă Fars a anunțat luni că Iranul ar fi tras două rachete asupra unei fregate americane aflate în apropierea Strâmtorii Ormuz, însă Comandamentul Central al SUA a respins imediat afirmațiile, precizând că nicio navă americană nu a fost lovită.

Iranul ar fi lansat două rachete împotriva unei fregate americane care se apropia de Strâmtoarea Ormuz, blocată de la începutul Războiului din Iran, la 28 februarie, a relatat luni agenția iraniană Fars, apropiată Gardienilor Revoluției, citată de AFP. Agenția nu a prezentat însă nicio sursă oficială care să confirme informația.

Potrivit Fars, „fregata, care naviga luni în Strâmtoarea Ormuz, încălcând regulile de navigație și securitatea maritimă, în apropierea portului Jask, a fost vizată într-un atac cu rachetă după ce a ignorat un avertisment al Marinei iraniene”.

În acest stadiu, nu există alte confirmări oficiale ale incidentului.

Statele Unite au dezmințit imediat informația. Comandamentul Central al armatei americane (CENTCOM) a transmis că nicio navă a Marinei americane nu a fost atinsă în Strâmtoarea Ormuz.

Contextul rămâne tensionat în zonă. Președintele american Donald Trump a anunțat duminică faptul că Statele Unite urmează să „ghideze în deplină siguranță” navele blocate ale unor țări terțe prin Strâmtoarea Ormuz, o rută strategică prin care, înainte de conflict, tranzita o cincime din hidrocarburile comercializate la nivel mondial.