UE începe săptămâna viitoare transferul primei tranșe din împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina

Sursă: realitatea.net

Comisia Europeană urmează să trimită Ucrainei, săptămâna viitoare, prima tranșă din programul de împrumuturi în valoare de 90 de miliarde de euro, aprobat la sfârșitul lunii aprilie. Anunțul a fost făcut de comisarul UE pentru extindere, Marta Kos, într-o conferință de presă organizată înaintea reuniunii miniștrilor de externe ai Uniunii Europene.

Împrumutul, garantat de bugetul european, este destinat perioadei 2026–2027 și va fi împărțit astfel: 60 de miliarde de euro pentru achiziții militare și 30 de miliarde de euro pentru sprijin bugetar.

Pe lângă anunțul financiar, Marta Kos a transmis că UE ar putea demara negocierile de aderare cu Ucraina până la sfârșitul lunii iunie.

„Îi voi îndemna pe miniștri astăzi. Putem începe negocierile privind primul grup înainte de sfârșitul președinției cipriote a Consiliului UE și putem deschide celelalte cinci grupuri în iulie", a declarat comisarul european.