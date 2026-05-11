Tragedie în Vrancea: o adolescentă de 14 ani a murit după o tentativă de suicid prin spânzurare. Medicii au resuscitat-o minute în șir, fără succes
O tragedie cutremurătoare a îndoliat luni, 11 mai 2026, comuna Răcoasa din județul Vrancea. O minoră de doar 14 ani și-a pierdut viața în satul Varnița, după ce a fost descoperită în stare de inconștiență în urma unei tentative de suicid prin spânzurare. În ciuda intervenției rapide a două echipaje SAJ Vrancea și a manevrelor intense de resuscitare, medicii nu au mai putut să o salveze.
Apelul la 112 a fost primit de dispeceratul SAJ Vrancea la ora 10:08. Dat fiind gravitatea situației, au fost trimise imediat două ambulanțe: o unitate de tip B2 cu asistent medical de la substația Panciu și o ambulanță de tip C2 cu medic de la stația centrală Focșani. Primul echipaj ajuns la fața locului a demarat fără întârziere manevrele de resuscitare cardio-pulmonară, continuate și intensificate odată cu sosirea medicului.
Eforturile s-au dovedit, însă, zadarnice. „În ciuda eforturilor medicale susținute, organismul copilei nu a răspuns la manevrele de resuscitare”, au transmis reprezentanții SAJ Vrancea într-un comunicat de presă dat publicității la ora 12:26. Medicul de pe ambulanță a fost nevoit să declare decesul minorei chiar la fața locului.
Cazul a fost preluat de polițiști, care efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor tragediei. Comunitatea din Răcoasa este profund marcată de pierderea copilei, evenimentul readucând în atenție necesitatea sprijinului emoțional pentru adolescenți și a unei comunicări permanente între familie, școală și comunitate.
