Ce poți face cu vinul care ți-a rămas în sticlă. Întrebuințări despre care sigur nu știai

Vinul rămas în sticlă nu trebuie aruncat, deoarece poate fi reutilizat în numeroase moduri practice și creative, atât în bucătărie, cât și în gospodărie sau pentru îngrijirea personală. Fie că este vorba despre vin roșu, alb sau spumant, acesta poate deveni un ingredient util în preparate culinare, în grădinărit sau chiar în rutina de îngrijire a pielii, susțin specialiștii.

Cum poate fi folosit vinul rămas în bucătărie

Vinul este un ingredient apreciat în gastronomie și poate fi utilizat în numeroase rețete pentru a intensifica aromele preparatelor.

Vinul roșu este folosit frecvent la sosurile pentru carne, fripturi sau tocănițe, oferind preparatelor un gust mai bogat și mai intens. Reducerea vinului împreună cu ierburi aromatice și condimente poate transforma un preparat simplu într-unul sofisticat.

Vinul alb este ideal pentru sosuri destinate preparatelor din pește sau pui, datorită acidității sale care oferă prospețime și echilibru gustului.

De asemenea, vinul poate fi folosit pentru marinarea cărnii, contribuind la frăgezirea acesteia și la intensificarea aromelor, mai ales în combinație cu usturoi, ceapă și plante aromatice.

Ingredient util pentru preparate clasice și deserturi

Vinul rămas poate fi integrat și în rețete precum risotto, unde adaugă profunzime și complexitate preparatului. Totodată, poate îmbogăți gustul supelor și ciorbelor, în special în combinație cu legume și carne.

În deserturi, vinul este utilizat pentru preparate precum perele sau merele poșate, gătite lent pentru a absorbi aromele delicate ale băuturii.

Poate fi folosit și pentru conservarea alimentelor

Datorită conținutului de alcool și aciditate, vinul poate contribui la conservarea fructelor și legumelor prin marinare sau fermentare. Aceste proprietăți ajută la limitarea dezvoltării bacteriilor și mucegaiului, fiind o metodă tradițională utilizată în mai multe culturi.

Utilizări surprinzătoare în gospodărie și grădină

Vinul rămas poate avea întrebuințări și în grădinărit. Unele persoane îl folosesc în compost sau în cantități mici direct în sol, pentru a contribui la îmbunătățirea acestuia.

Vinul roșu conține resveratrol, un compus despre care se spune că poate ajuta plantele să reziste mai bine anumitor boli fungice. Totodată, mirosul alcoolic poate ține la distanță unii dăunători, precum muștele sau țânțarii.

Vinul alb poate ajuta și la curățenie

Datorită acidității sale, vinul alb poate fi folosit pentru curățarea unor pete sau pentru îndepărtarea depunerilor de calcar de pe diverse suprafețe din casă.

De asemenea, este cunoscut faptul că vinul alb poate reduce intensitatea petelor provocate de vinul roșu pe textile.

Utilizare în îngrijirea pielii

Vinul este folosit și în unele produse cosmetice datorită conținutului de antioxidanți, precum resveratrolul și flavonoidele.

Amestecat cu miere sau uleiuri esențiale, poate fi utilizat în măști pentru față sau băi relaxante. Acizii naturali din vin contribuie și la exfolierea delicată a pielii și la îndepărtarea celulelor moarte.

Specialiștii recomandă totuși prudență în utilizarea directă pe piele, mai ales în cazul persoanelor cu ten sensibil sau predispus la iritații.

Realitatea.NET | Câți pași trebuie să faci zilnic pentru a-ți menține greutatea ideală. Ce arată un nou studiu