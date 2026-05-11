Hantavirusul provoacă îngrijorare în Franța. Epidemiolog: „Riscul de mortalitate este de 30–50% dintre cazurile infectate”

Sursă: Realitatea.net

Franța traversează un val de neliniște după primele măsuri restrictive impuse persoanelor confirmate sau suspecte de infectare cu hantavirus. În acest context , epidemiologul Arnaud Fontanet, director în cadrul Institutului Pasteur, a explicat care este, de fapt, nivelul real de risc.

„Riscul de mortalitate al hantavirusului este de 30% până la 50% dintre cazurile infectate”, a declarat specialistul, într-o intervenție la France Inter/RFI, subliniind că boala este gravă, dar nu are potențialul de răspândire al virusurilor respiratorii, scrie Le Figaro.

Fontanet a explicat că hantavirusul are un rezervor natural clar definit, ceea ce limitează extinderea focarelor.

„Rozătoarele sunt rezervorul hantavirusului, în principal în zonele rurale. Acest lucru explică de ce nu au existat focare mari în trecut”, a precizat epidemiologul.

Pe de altă parte, specialistul a atras atenția asupra modului în care se poate transmite virusul, în special în situații de contact apropiat.

„Un articol din 2018 relatează că, la o aniversare unde se adunaseră 100 de persoane, un pacient fusese testat pozitiv. Alte cinci persoane infectate stăteau lângă bolnav, ceea ce arată că această boală se transmite prin contact apropiat”, a concluzionat Fontanet.

Între timp, autoritățile franceze au emis un decret care stabilește un set de măsuri obligatorii pentru persoanele confirmate sau considerate suspecte de infectare cu hantavirus. Luni după-amiază a fost convocată o nouă ședință de guvern, după ce 22 de cetățeni francezi care ar fi intrat în contact cu „pacienta zero” prezintă suspiciuni de contaminare.