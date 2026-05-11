Dosarul morții mezzosopranei Maria Macsim, închis definitiv după 6 ani. Fapta nu există
După 6 ani de la tragedia în care mezzosoprana Maria Macsim a murit în condiții suspecte, dosarul în care se ancheta modul în care a fost „tratată” de soț a fost clasat. Practic, procurorii au închis cazul pe motiv că nu există o eventuală faptă care să-l incrimineze pe soțul artistei, scrie BZI.
Mezzo-soprana Maria Macsim Nicoară, solistă a Operei Naţionale Române Iaşi, a murit în decembrie 2020, la 7 luni după ce a suferit multiple leziuni cerebrale, după ce ar fi căzut pe scările din locuinţa sa.
În ciuda unor controverse legate de rolul și comportamentul soțului artistei, dosarul a fost închis în anul 2021, iar partenerul sopranei a fost trimis în judecată pentru lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în primejdie.
Familia victimei a solicitat redeschiderea anchetei pentru acuzația de omor. Chiar dacă s-au efectuat noi acte probatorii și au apărut elemente suplimentare relevante, dosarul privind acuzația de „lovituri cauzatoare de moarte asupra unui membru de familie” a fost din nou clasat, după cum scrie BZI.
