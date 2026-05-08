20 de șoferi STB, plasaţi sub control judiciar în dosarul furtului de motorină. Sunt acuzați că au sustras o tonă de combustibil

20 de șoferi angajați ai Societății de Transport Public București au fost plasați sub control judiciar, cu interdicția de a-și exercita meseria, în dosarul privind furtul de combustibil. O tonă de motorină a fost găsită în urma a zeci de percheziții efectuate joi de anchetatori.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, care anchetează furturile de combustibil de la STB, anunţă că 20 de inculpaţi, angajaţi ai companiei de transport public, sunt urmăriţi penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat.

"În esenţă, în cuprinsul actului de inculpare s-au reţinut următoarele: în perioada 23.01.2026 - 17.04.2026, pe timpul nopţii, mai mulţi conducători auto, salariaţi ai Societăţii de Transport Public Bucureşti au sustras, în timpul programului de lucru, combustibil din rezervoarele autobuzelor aparţinând societăţii, faptele fiind comise în incinta punctului de lucru - Autobaza Nordului situat în mun. Bucureşti, sector 1", au transmis procurorii.

Anchetatorii au făcut, joi, 7 mai, 20 de percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Giurgiu şi Dâmboviţa, la adresele unde au fost făcute descinderile fiind găsită o cantitate de aproximativ 1000 litri motorină.

În aceeaşi zi, procurorul de caz a dispus faţă de toţi inculpaţii măsura preventivă a controlului judiciar, pe o durată de 60 de zile. În ordonanţele de plasare sub control judiciar se arată că inculpaţii au, printre altele, obligaţia să nu desfăşoare activitatea în exercitarea căreia au săvârşit faptele, respectiv conducător auto în cadrul Societăţii de Transport Bucureşti.