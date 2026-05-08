Accident spectaculos în Sălaj: o șoferiță de 74 de ani a căzut cu mașina într-o curte după o parcare nereușită

Scene incredibile în județul Sălaj, după ce o femeie în vârstă de 74 de ani a pierdut controlul autoturismului și a ajuns cu mașina peste alte vehicule aflate în parcarea Serviciului de Ambulanță Județean Sălaj.

Cum s-a produs evenimentul rutier?

Accidentul s-a produs vineri, în timp ce șoferița încerca să își parcheze autoturismul într-o zonă situată la nivel superior. Potrivit primelor informații, femeia nu ar fi reușit să controleze mașina, care a plonjat în curtea instituției și a aterizat peste alte autoturisme parcate.

La fața locului au intervenit polițiști, pompieri și echipaje de intervenție, după ce incidentul a fost semnalat printr-un apel la 112.

Conform verificărilor efectuate de oamenii legii, femeia, domiciliată în localitatea Surduc, a fost testată cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

În urma accidentului nu au existat victime, însă mai multe autoturisme au fost avariate. Mașina condusă de șoferiță a căzut peste alte trei vehicule aflate în parcarea Serviciul de Ambulanță Județean Sălaj, provocând pagube materiale importante.

Pompierii au intervenit pentru ridicarea autoturismului și degajarea zonei afectate.

Potrivit declarațiilor oferite polițiștilor, femeia ar fi susținut că a apăsat pedala de frână, însă autoturismul nu s-a oprit. Deoarece vehiculul era echipat cu transmisie automată, anchetatorii iau în calcul mai multe variante privind producerea accidentului, inclusiv posibilitatea ca șoferița să fi confundat pedalele sau modul de funcționare al cutiei automate.

Imaginile surprinse la locul accidentului au devenit rapid virale în mediul online, unde mulți internauți au reacționat șocați de modul spectaculos în care s-a produs incidentul din Sălaj.