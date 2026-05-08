Accident în Sibiu: o fetiță de un an și jumătate a căzut din mașină după ce a deschis portiera în mers
Fetiță, căzută din mașină
Un incident grav a avut loc vineri în județul Sibiu, unde o fetiță de doar un an și jumătate a fost rănită după ce a căzut din autoturismul în care se afla. Copila ar fi reușit să deschidă portiera mașinii în timpul deplasării, deși era așezată într-un scaun special pentru copii.
Cum s-a produs incidentul nefast?
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu, accidentul s-a produs pe strada Principală din localitatea Mohu.
Din primele verificări efectuate de polițiști a reieșit că minora se afla pe bancheta din spate a autoturismului, într-un scaun destinat transportului copiilor, însă fără centura de siguranță prinsă. La un moment dat, fetița ar fi deschis portiera și a căzut pe carosabil.
Mașina era condusă de o femeie în vârstă de 33 de ani, din localitatea Mohu.
În urma incidentului, copilul a suferit mai multe răni și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Medicii au precizat că fetița era conștientă în momentul preluării de către echipajele de intervenție.
Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs accidentul.
