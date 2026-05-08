Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis. O dronă a survolat sudul țării zeci de minute
drona
Alertă în Republica Moldova, după ce o dronă a survolat vineri dimineață sudul țări timp de aproape o jumătate de oră. Autoritățile au decis închiderea temporară a spațiului aerian.
Drona a fost observată venind dinspre Ucraina către raionul Taraclia, ulterior traversând Ceadîr-Lunga şi îndreptându-se spre satul Moscovei, raionul Cahul. Ulterior, aparatul a dispărut de pe radare în apropierea localităţii Larga Nouă, raionul Cahul, ceea ce înseamnă teoretic că s-a prăbuşit. Deocamdată nu sunt informaţii că ar fi fost găsite fragmente.
Spaţiul aerian al ţării a fost închis temporar, iar în momentul publicării acestei știri doar în zona în care a fost reperat aparatul de zbor mai este închis.
Ministerul Apărării din Republica Moldova a transmis că drona a fost detectată la ora 09:35. „La 9.49, aparatul de zbor a fost auzit de patrula Sectorului Poliţiei de Frontieră Valea Perjei. Potrivit datelor furnizate de sistemele de supraveghere aeriană, drona a traversat Ceadîr-Lunga îndreptându-se spre satul Moscovei, r.Cahul. La ora 10.16, drona a dispărut de pe radare în apropierea localităţii Larga Nouă, r. Cahul”, a comunicat Ministerul Apărării.
Potrivit reprezentanților instituției, spaţiul aerian al ţării a fost închis între orele 09:55 şi 10:08, ulterior fiind redeschis, dar de la ora 10.08 „este închis spaţiul aerian al părţii de Sud”, a adăugat instituţia.
Ministerul Afacerilor Externe de la Chişinău a condamnat survolarea neautorizată a spaţiului aerian al ţării.
„Această încălcare gravă a suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova este inacceptabilă”, a spus ministerul şi a reiterat „necesitatea respectării stricte a suveranităţii şi spaţiului aerian al Republicii Moldova, în conformitate cu normele dreptului internaţional”.
Citește și:
- 16:28 - 20 de șoferi STB, plasaţi sub control judiciar în dosarul furtului de motorină. Sunt acuzați că au sustras o tonă de combustibil
- 16:13 - Taxa de 10% pe pensii, sub semnul întrebării: CCR decide soarta banilor opriți pentru sănătate
- 16:10 - Trafic blocat în zona stației de metrou „Dimitrie Leonida”. Intervenție majoră după ce o conductă de gaze ar fi fost avariată
- 15:42 - Lovitură pentru bucureșteni de la 1 iulie 2026. Călătoria cu metorul se va scumpi
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News