Român achitat definitiv în Italia după 56 de zile de închisoare. Cere despăgubiri de 12.000 de euro pentru detenție nedreaptă
Închisoare din Italia
Un român în vârstă de 33 de ani, stabilit în Italia și angajat în domeniul construcțiilor, solicită despăgubiri de 12.000 de euro după ce a petrecut aproape două luni în detenție într-un dosar de violență domestică în care a fost ulterior achitat definitiv.
Tânărul a fost arestat în baza „Codului Roșu”
Cazul readuce în atenție controversele legate de aplicarea așa-numitului „Cod Roșu”, legislația introdusă în Italia pentru accelerarea intervențiilor în cazurile de abuz și violență în familie.
Bărbatul a fost arestat în august 2021, după ce partenera sa s-a prezentat la poliție și a susținut că ar fi fost victima unor agresiuni repetate și a unor abuzuri petrecute de-a lungul relației. În baza procedurilor prevăzute de „Codul Roșu”, autoritățile au intervenit rapid și au dispus măsuri preventive împotriva românului.
Acesta a negat permanent acuzațiile și a susținut încă de la început că femeia s-ar fi accidentat în timpul unei dispute izbucnite în locuință. Potrivit declarațiilor sale, partenera ar fi aruncat un pahar care s-a spart, iar ulterior s-ar fi rănit accidental în cioburi.
Românul a mai afirmat că relația dintre cei doi era afectată de probleme financiare, conflicte familiale și consum excesiv de alcool. Cu toate acestea, el a fost încarcerat timp de 56 de zile, apoi plasat în arest la domiciliu și supus unei interdicții de apropiere față de femeie și de propria fiică.
Procesul s-a întins pe parcursul mai multor ani. În primă instanță, bărbatul a fost achitat pentru acuzațiile de rele tratamente, însă a primit o condamnare de șapte luni pentru vătămările produse în timpul altercației.
Ulterior, în apel, instanța a decis achitarea definitivă a românului, concluzionând că probele existente nu sunt suficiente pentru a demonstra vinovăția acestuia dincolo de orice îndoială.
Sentința dată bărbatului
În urma verdictului final, bărbatul a cerut acum despăgubiri statului italian pentru perioada petrecută în detenție, susținând că măsurile luate împotriva sa i-au afectat grav viața personală, reputația și locul de muncă.
Avocatul său, Andrea Professione, a declarat că clientul său a oferit încă de la început o versiune coerentă a faptelor și că nu a contribuit la eroarea judiciară.
Deși a fost achitat definitiv, românul a ales să nu depună plângere pentru calomnie împotriva fostei partenere, explicând apropiaților că aceasta rămâne mama copilului său.
Legea „Codul Roșu”, introdusă în Italia în 2019, a fost creată pentru a accelera intervențiile în cazurile de violență domestică și pentru a oferi protecție rapidă victimelor.
