Spania anunţă că a depistat un caz suspect de hantavirus. Pacienta, internată de urgență
Spital din Spania (Profiemdia)
O femeie din Spania prezintă simptome compatibile cu o infecţie cu hantavirus, a declarat vineri un oficial din sistemul de sănătate. Pacienta s-a aflat în cursa aeriană care a transportat un bărbat deja infestat care a și murit.
Cazul suspect implică o femeie care a fost pasageră pe același zbor cu un pacient care a decedat la Johannesburg după ce a călătorit pe nava de croazieră MV Hondius și a contractat virusul, a precizat oficialul spaniol, potrivit Reuters.
Femeia a fost dusă la un spital din Alicante, cu simptome precum tuse și „stare generală de rău”.
Oficialul spaniol a declarat că femeia stătea cu două rânduri în spatele pasagerului de pe nava de croazieră, dar contactul dintre ei „a fost scurt”, deoarece pasagerul s-a aflat „la bord doar puțin timp” în timpul zborului.
Autoritățile sanitare din regiunea Valencia urmăresc persoanele cu care femeia a intrat în contact în ultimele zile.
