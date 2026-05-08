Spania anunţă că a depistat un caz suspect de hantavirus. Pacienta, internată de urgență

O femeie din Spania prezintă simptome compatibile cu o infecţie cu hantavirus, a declarat vineri un oficial din sistemul de sănătate. Pacienta s-a aflat în cursa aeriană care a transportat un bărbat deja infestat care a și murit.

Cazul suspect implică o femeie care a fost pasageră pe același zbor cu un pacient care a decedat la Johannesburg după ce a călătorit pe nava de croazieră MV Hondius și a contractat virusul, a precizat oficialul spaniol, potrivit Reuters.

Femeia a fost dusă la un spital din Alicante, cu simptome precum tuse și „stare generală de rău”.

Oficialul spaniol a declarat că femeia stătea cu două rânduri în spatele pasagerului de pe nava de croazieră, dar contactul dintre ei „a fost scurt”, deoarece pasagerul s-a aflat „la bord doar puțin timp” în timpul zborului.

Autoritățile sanitare din regiunea Valencia urmăresc persoanele cu care femeia a intrat în contact în ultimele zile.