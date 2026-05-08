Bulgaria analizează varianta reintroducerii serviciului MILITAR OBLIGATORIU

La ceremonia de preluare a mandatului, Stoianov a subliniat că actuala legislație trebuie „revizuită și adaptată”, fără a detalia deocamdată ce schimbări concrete are în vedere, scrie Aktualno . Bulgaria a renunțat la serviciul militar obligatoriu în 2008 , iar sistemul actual se bazează pe voluntariat.

Noul ministru a menționat că prioritățile sale sunt completarea structurilor militare cu personal, modernizarea tehnicii și îmbunătățirea infrastructurii. Fostul ministru, Atanas Zapryanov, a vorbit despre eforturile deja începute pentru creșterea capacităților armatei.

Discuția despre modificarea legii rezervei reaprinde dezbaterea publică din Bulgaria privind necesitatea unei forme de pregătire militară obligatorie, în contextul tensiunilor de securitate din regiune.