Bărbatul suspectat că a ucis o tânără de 18 ani a fost PRINS. Și-a recunoscut imediat fapta

După ore de căutări cu drone și câini de urmă, bărbatul suspectat că ar fi ucis o elevă de 18 ani, găsită vineri pe un câmp din Bihor, a fost prins. Tânăra se afla în practică la o fermă de animale din zonă, iar dispariția ei a declanșat una dintre cele mai ample operațiuni de căutare din ultimele luni. Atenție, urmează informații și imagini cu un impact emoțional extrem!

Suspectul a fost găsit vineri după-amiază, într-un lan de rapiţă, la aproximativ un kilometru de locul faptei, el fiind văzut de echipajul din elicopterul Inspectoratului General de Aviaţie care a participat la căutări, au afirmat reprezentanţii Poliţiei Bihor.

Potrivit presei locale, suspectul și-a recunoscut fapta imediat după ce a fost încătușat, precizând că arma crimei a fost un briceag.

Pentru a-l găsi, au fost mobilizate forțe suplimentare de Poliție și Jandarmerie. În zonă au fost instalate filtre rutiere, iar echipele de căutare verifică mai multe perimetre cu ajutorul câinilor de urmă, al dronelor și al unui elicopter.

În plus, suspectul a fost dat și în consemn la frontieră.

Corpul neînsuflețit al tinerei prezenta mai multe leziuni în zona gâtului, iar echipajele medicale au intervenit de urgență la fața locului, însă nu au putut face altceva decât să constate decesul.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, citate de Realitatea PLUS, principalul suspect ar fi un îngrijitor de la ferma unde eleva efectua practica.