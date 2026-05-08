Escrocheria „Mounjaro” ia amploare în România. Avertisment despre produse de slăbit false vândute online

Compania Eli Lilly trage un semnal de alarmă în România privind apariția unor produse contrafăcute sau neautorizate promovate drept tratamente pentru obezitate, inclusiv sub denumirea de Mounjaro. Reprezentanții companiei avertizează că aceste produse pot fi periculoase, netestate și complet în afara circuitului medical legal.

Situația vizează în special substanța activă tirzepatidă, utilizată în tratamente moderne pentru diabet și controlul greutății, care ar fi fost falsificată sau comercializată sub forme neautorizate pe internet.

Produse false vândute ca tratamente pentru slăbire

Potrivit avertismentului transmis de companie, pe piața din România au apărut produse promovate online, inclusiv pe platforme neoficiale, care folosesc numele Mounjaro® pentru a atrage cumpărători.

Problema majoră, spun specialiștii, este că aceste produse nu au legătură cu forma autorizată a tratamentului și pot conține ingrediente necunoscute sau chiar periculoase.

Reprezentanții Eli Lilly subliniază că tirzepatida este autorizată exclusiv sub formă de tratament injectabil și doar în condiții medicale strict controlate. Orice altă formă de administrare, precum capsule sau suplimente, este considerată neautorizată și riscantă.

Avertisment: „Periculoase și netestate”

Compania avertizează că produsele contrafăcute pot proveni din surse nereglementate și pot avea compoziții imposibil de verificat.

Acestea pot să nu conțină deloc substanța activă declarată sau, dimpotrivă, pot include impurități, bacterii sau alte substanțe dăunătoare. Din acest motiv, riscurile pentru sănătate sunt semnificative, mai ales în cazul administrării fără supraveghere medicală.

Tratamentul original este disponibil exclusiv prin canale autorizate, cum ar fi farmacii și rețele medicale controlate. Compania precizează că nu vinde produse prin rețele sociale sau platforme de tip marketplace.

Cum funcționează Mounjaro în forma sa autorizată

Medicamentul Mounjaro conține substanța activă tirzepatidă și este administrat sub formă de injecție o dată pe săptămână. Inițial a fost dezvoltat pentru tratamentul diabetului de tip 2, însă este utilizat și în anumite cazuri pentru controlul greutății la pacienți cu obezitate sau suprapondere.

Tratamentul acționează prin reducerea apetitului, scăderea senzației de foame și încetinirea golirii stomacului, ceea ce contribuie la menținerea senzației de sațietate pentru mai mult timp.

Administrarea se face treptat, sub supraveghere medicală, iar pacienții sunt monitorizați constant pentru ajustarea dozelor.

Reacții adverse și recomandări medicale

Printre reacțiile adverse raportate frecvent se numără greața, vărsăturile, durerile abdominale, diareea și constipația. Din acest motiv, tratamentul este recomandat exclusiv la indicația medicului.

De regulă, terapia este asociată cu modificări ale stilului de viață, dietă echilibrată și activitate fizică regulată.

Recomandarea specialiștilor

Reprezentanții companiei insistă ca pacienții să cumpere medicamente doar din surse verificate și autorizate și să evite orice produs promovat online în afara circuitului medical.

În cazul oricăror dubii privind autenticitatea unui tratament, recomandarea este consultarea unui medic, farmacist sau contactarea directă a companiei prin canalele oficiale.