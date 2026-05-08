Romprest pierde procesul de milioane de euro. Primăria Sectorului 1 a decis încetarea contractului de salubrizare
Camioane Romprest
O nouă înfrângere în instanță pentru compania de salubritate Romprest, aflată în conflict deschis cu Primăria Sectorului 1. Magistrații de la Tribunalul București au respins solicitarea companiei de a bloca decizia Consiliului Local de încetare a contractului de salubrizare. Realitatea Plus a solicitat un punct de vedere operatorului, dar până la difuzarea știrii nu a primit nicio reacție.
Este vorba despre o decizie prin care instanța «respinge cererea ca inadmisibilă», potrivit Realitatea Plus.
Primăria Sectorului 1 a decis să întrerupă contractul cu această companie de salubrizare, considerându-l extrem de păgubos, din data de 20 iunie 2026. În februarie anul acesta, întreruperea a fost votată de Consiliul Local al Sectorului 1. Romprest a atacat decizia în instanță, dar a pierdut.
Imediat după decizia din februarie, compania a transmis că dacă acest contract va fi încheiat înainte de termen, tot primăria va fi obligată să plătească și despăgubiri în valoare de 1,13 miliarde de lei.
Totul a început de la contractul dintre Romprest și Primăria Sectorului 1, încheiat în 2008, pentru o perioadă de 25 de ani. După numai un an, însă, Consiliul Concurenței a sesizat că perioada este nejustificat de lungă și, după un proces între primărie și operator, durata contractului a fost redusă la 18 ani, adică se încheia exact anul acesta.
