Doliu în politică: un fost lider politic a murit după ce a fost prins sub un tractor

Un accident grav petrecut vineri într-o localitate din județul Cluj s-a soldat cu decesul unui bărbat în vârstă de aproximativ 70 de ani, după ce acesta a fost prins sub un tractor. Incidentul a avut loc în satul Corneni, comuna Aluniș, unde echipajele de intervenție au fost alertate de urgență.

La fața locului au ajuns pompierii din cadrul Punctului de Lucru Gherla, care au intervenit cu o autospecială dotată cu echipamente de descarcerare, alături de un echipaj al Serviciului de Ambulanță. Din păcate, victima a fost găsită fără semne vitale, prinsă sub utilajul agricol, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Ulterior, s-a confirmat că bărbatul decedat este Takacs Csaba, o personalitate importantă pentru comunitatea maghiară din România.

Mesaj emoționant transmis de liderul UDMR

În urma tragediei, președintele Kelemen Hunor a transmis un mesaj public în care și-a exprimat regretul profund pentru pierderea mentorului său. Acesta l-a descris pe Takacs Csaba drept o figură marcantă și un om care a contribuit semnificativ la evoluția organizației.

Liderul UDMR a subliniat că a avut o relație apropiată cu acesta, considerându-l nu doar un mentor, ci și un prieten loial, de la care a învățat lecții importante de-a lungul timpului.

Potrivit autorităților , bărbatul se afla în apropierea tractorului, care avea atașat un utilaj agricol, în momentul producerii accidentului. Circumstanțele exacte urmează să fie stabilite în urma unei anchete.