Război comercial total? Trump anunță taxe vamale de 25% pentru mașinile produse în Uniunea Europeană

Donald Trump declanșează un nou cutremur în industria auto. Președintele SUA a anunțat vineri majorarea tarifelor vamale la 25% pentru toate automobilele și camioanele importate din Uniunea Europeană.

Președintele Donald Trump a confirmat o schimbare radicală în politica comercială a Statelor Unite, vizând direct sectorul auto european. Liderul american a precizat că noile tarife vamale de 25% pentru automobilele și camioanele importate din Uniunea Europeană vor intra în vigoare începând de săptămâna viitoare. Această decizie este justificată de Washington prin nerespectarea de către Bruxelles a acordurilor comerciale stabilite anterior, marcând o nouă etapă de protecționism economic.

Excepția pentru producția pe sol american

Strategia lui Donald Trump nu vizează doar sancționarea importurilor, ci și forțarea producătorilor străini să își mute liniile de asamblare în Statele Unite. Președintele a clarificat faptul că taxele de 25% nu se vor aplica companiilor care aleg să își fabrice vehiculele pe teritoriu american. Conform declarațiilor sale, este un principiu agreat că investițiile directe în fabricile din SUA vor asigura scutirea de orice tarif vamal, Trump susținând că are „dreptul absolut” de a impune aceste bariere comerciale, în ciuda unor controverse juridice anterioare.

Boom-ul investițiilor în producția auto internă

Liderul de la Casa Albă a subliniat că actuala politică tarifară a dat deja rezultate spectaculoase, menționând un flux de investiții de peste 100 de miliarde de dolari în noile unități de producție auto aflate în construcție. Donald Trump a descris acest fenomen drept un record istoric pentru industria americană, considerând că noile taxe vor stimula și mai mult economia internă. Totodată, el a extins sfera măsurilor protecționiste, avertizând că unele medicamente importate ar putea fi vizate de tarife uriașe, de până la 100%, pentru a încuraja producția farmaceutică locală.

Impactul asupra giganților auto din Europa

Măsura anunțată reprezintă o amenințare directă la adresa stabilității financiare a marilor grupuri auto europene, care depind în mod critic de exporturile pe piața din SUA. Producători precum Volkswagen AG, Mercedes-Benz Group AG și BMW AG, care au o expunere masivă în regiune, s-ar putea confrunta cu o scădere a competitivității din cauza costurilor suplimentare generate de taxe. Deși unii dintre acești constructori dețin deja facilități de producție în Statele Unite, volumele importate rămân semnificative, ceea ce face ca noua barieră vamală să pună o presiune imensă pe profitabilitatea industriei auto de pe continentul european.