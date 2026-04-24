Aeronava Spartan, în care Nicușor Dan a stat izolat în deplasări externe, a fost modernizată. Oficialii vor avea acces la internet și comunicații permanente extinse

Aeronava Spartan,. Foto: Profimedia
Aeronava militară Spartan folosită de președintele Nicușor Dan în deplasările externe a fost modernizată și are comunicații permanente și extinse în timpul zborului, au precizat vineri surse oficiale.

În luna ianuarie, după ce a rămas blocat pe aeroportul din Paris din cauza condițiilor meteo, șeful statului declara că avionul Spartan nu are facilități de comunicații cu exteriorul.

La jumătatea lunii ianuarie, Ministerul Apărării Naționale a efectuat un test de comunicații pe aeronava militară Spartan folosită de șeful statului, pentru a verifica dacă pot fi folosite în siguranță echipamentele ce facilitează conexiunea la internet în timpul zborului.

"A fost efectuat primul test de comunicații pe aeronava Spartan. S-au obținut datele tehnice și s-au trimis producătorului pentru a verifica dacă există interferențe. În acest moment se așteaptă ca producătorul să transmită dacă există sau nu interferențe. S-a verificat accesul la internet", spunea atunci ministrul Radu Miruță.

Echipamentele au fost instalate de Serviciul de Telecomunicații Speciale în colaborare cu Ministerul Apărării Naționale.

