În luna ianuarie, după ce a rămas blocat pe aeroportul din Paris din cauza condițiilor meteo, șeful statului declara că avionul Spartan nu are facilități de comunicații cu exteriorul.



La jumătatea lunii ianuarie, Ministerul Apărării Naționale a efectuat un test de comunicații pe aeronava militară Spartan folosită de șeful statului, pentru a verifica dacă pot fi folosite în siguranță echipamentele ce facilitează conexiunea la internet în timpul zborului.



"A fost efectuat primul test de comunicații pe aeronava Spartan. S-au obținut datele tehnice și s-au trimis producătorului pentru a verifica dacă există interferențe. În acest moment se așteaptă ca producătorul să transmită dacă există sau nu interferențe. S-a verificat accesul la internet", spunea atunci ministrul Radu Miruță.



Echipamentele au fost instalate de Serviciul de Telecomunicații Speciale în colaborare cu Ministerul Apărării Naționale.

