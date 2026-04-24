"Consolidăm și modernizăm capacitatea de apărare a României. România a primit din partea Comisiei Europene contractul-cadru pentru finanțarea prin programul SAFE, în valoare de aproximativ 16,6 miliarde de euro. Acest moment confirmă faptul că planul României este aprobat la nivel european și intră în linie dreaptă pentru implementare. După finalizarea procedurilor naționale și semnarea contractului, vom putea accesa rapid un avans de 15%, esențial pentru demararea investițiilor. În calitate de coordonator al aplicației României în programul SAFE, am lucrat împreună cu instituțiile implicate pentru a ajunge în această etapă și pentru a avea proiecte mature, clare și aliniate cu obiectivele europene", a scris Jurca pe Facebook.





El a adăugat că este vorba despre investiții strategice în înzestrarea Armatei, infrastructură critică și securitate, dar și despre dezvoltarea industriei naționale de apărare, prin mecanisme care asigură producție și valoare adăugată în România.



"Pașii următori: semnarea acordului de împrumut, aprobarea programelor în Parlament, semnarea contractelor individuale (doar pentru România) până la 31 mai, semnarea contractelor comune de achiziție (România și alte state membre) până la finalul lunii iunie (termen care depinde și de ministerele din statele membre partenere). Dorim ca în toamnă să înceapă producția tuturor programelor altfel încât să le avem lucrate până în 2030. Din totalul celor 16,6 miliarde euro estimăm că peste 50% din bani vor rămâne în România. Programul SAFE este o oportunitate să consolidăm securitatea țării noastre, să dezvoltăm industria de apărare și să întărim rolul României de actor strategic în regiunea noastră", a conchis acesta.

