Sistemele robotice dezvoltate și operate de Ucraina au fost folosite pentru a ataca și prelua controlul unei fortificații rusești, într-o misiune care scoate în evidență noua direcție a războiului tehnologic. În combinație cu dronele aeriene și trupele umane, aceste platforme terestre fără pilot au început deja să redefinească tacticile de luptă de pe front, scrie Politico.

Zelenski anunță o premieră absolută în acest război

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat importanța momentului, prezentând operațiunea drept o premieră istorică în conflictul declanșat de Rusia.

„Pentru prima dată în istoria acestui război, o poziție inamică a fost ocupată exclusiv de platforme fără pilot - sisteme terestre și drone", a spus el.

Anunțul vine în contextul în care tehnologia militară joacă un rol din ce în ce mai important pe câmpul de luptă, mai ales în zonele în care riscul pentru soldați este extrem de ridicat.

Despre misiunea care a dus la capturarea poziției rusești a vorbit și Mykola Zinkevych, comandantul unității de sisteme robotice terestre din cadrul Brigăzii a Treia de Asalt, unitatea responsabilă de această operațiune.

„În condiții de saturație densă a cerului cu UAV-uri (n. r.: drone), pe câmpul de luptă modern sistemele robotice permit desfășurarea unor activități periculoase fără implicarea personalului”, a spus Mykola Zinkevych.

Cum au fost forțați rușii să se predea

Detaliile operațiunii arată cât de mult s-au schimbat tacticile de luptă. Potrivit comandantului ucrainean, trupele de asalt se aflau la o distanță considerabilă de obiectiv, în timp ce atacul propriu-zis a fost lansat de sisteme fără pilot.

„Grupurile noastre de infanterie de asalt erau localizate la 5 kilometri de țintă. Au folosit doi roboți kamikaze terestrii și drone pentru a începe asaltul. Mai întâi, unul a distrus intrarea în poziția rusă,” a spus Zinkevych.

Momentul decisiv a venit imediat după ce al doilea robot s-a apropiat de fortificație.

„De îndată ce al doilea robot terestru a început să se apropie, rușii au ridicat un semn de carton care semnala că sunt gata să se predea.”

După predare, doi soldați ruși au fost escortați de drone aeriene către cea mai apropiată poziție ucraineană, unde au fost luați prizonieri.

Șoc total: un robot a doborât recordul mondial la semimaraton și a umilit alergătorii umani - VIDEO

Poziția a fost ocupată fără niciun foc de armă

Ulterior, trupele de infanterie ucrainene au intrat în fortificație și au preluat controlul complet, fără schimb de focuri.

„Grupul nostru de infanterie de asalt a intrat în poziție și a stabilit controlul asupra ei fără să tragă niciun foc de armă,” a adăugat Zinkevych.

Acest episod arată cum o parte dintre sarcinile tradiționale ale soldaților de infanterie sunt preluate treptat de tehnologie, într-un război în care fiecare viață salvată contează.

Specialiștii compară momentul cu apariția tancurilor

Mykola Bielieskov, analist militar ucrainean la Institutul Național pentru Studii Strategice, a comparat introducerea acestor sisteme cu marile revoluții militare ale secolului trecut.

Potrivit acestuia, apariția roboților pe front poate fi pusă alături de transformările majore din anii 1920 și 1930, când mitralierele, tancurile și avioanele au schimbat radical regulile războiului.

Totuși, expertul a ținut să avertizeze că rolul factorului uman rămâne esențial.

Bielieskov a avertizat că utilizarea roboților "ar putea conduce la o concluzie nefondată privind reducerea importanței oamenilor în război".

Uniunea Europeană accelerează presiunea asupra Rusiei: în pregătire al 21-lea set de sancțiuni

Tehnologia care încearcă să reducă pierderile Ucrainei

Pe fondul dificultăților de recrutare și al presiunii constante de pe linia frontului, această strategie devine vitală pentru Kiev. Ucraina încearcă să limiteze cât mai mult pierderile umane, în timp ce provoacă daune semnificative forțelor ruse.

În prezent, sistemele robotice terestre sunt folosite pentru o gamă tot mai largă de misiuni.

„Livrarea încărcăturii importante, evacuarea răniților, supravegherea în zone deschise, distrugerea fortificațiilor inamice, operațiuni de sabotaj în spatele liniilor inamice, instalarea câmpurilor de mine - toate acestea sunt acum realizate de sisteme robotice terestre,” a spus Zinkevych.

Planul pentru 2026: înlocuirea soldaților în cele mai periculoase zone

Obiectivul anunțat de partea ucraineană pentru perioada următoare este unul extrem de ambițios și arată direcția în care merge războiul modern.

„Infanteriștii pot și trebuie să fie scoși din focul direct. Obiectivul nostru pentru 2026 este să înlocuim până la 30% din personal din cele mai dificile zone ale frontului cu tehnologie,” a spus Zinkevych.

Dacă acest plan va fi dus la capăt, frontul din Ucraina ar putea deveni primul teatru de război modern în care roboții terestri joacă un rol major în operațiunile de cucerire și menținere a pozițiilor militare.

Război în Ucraina, ziua 1520. „Nu vorbește pentru Marea Britanie!” Trump îl pune la punct pe Prințul Harry privind rolul SUA în conflict - LIVE TEXT