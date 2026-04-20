Robotul care a scris istorie pe traseul de 21 de kilometri

Lightning, robotul umanoid dezvoltat de producătorul chinez de smartphone-uri Honor și echipat cu un sistem autonom de navigație, a parcurs traseul de aproximativ 21 de kilometri în doar 50 de minute și 26 de secunde.

Performanța este cu adevărat spectaculoasă. Viteza medie atinsă de robot a fost de aproximativ 25 km/h, potrivit informațiilor transmise de postul de stat CCTV.

Prin acest rezultat, Lightning nu doar că a fost mai rapid decât cel mai bun alergător uman prezent la cursa de duminică, dar a reușit să depășească și actualul record mondial masculin la semimaraton, de 57 de minute și 20 de secunde, deținut de Jacob Kiplimo.

Oamenii și roboții au alergat separat

Pentru a evita incidentele și eventualele coliziuni, organizatorii au stabilit culoare distincte pentru participanții umani și pentru roboții umanoizi.

Pe traseu, unele mașinării au impresionat prin mobilitate și stabilitate, în timp ce altele au avut evoluții mai modeste, demonstrând că tehnologia este încă într-un proces accelerat de dezvoltare.

Cu toate acestea, Lightning a dominat cursa și a devenit vedeta absolută a competiției.

Salt uriaș față de anul trecut

Diferența față de ediția precedentă este una uriașă. Dacă anul trecut roboții cădeau frecvent pe traseu, iar cel mai bun dintre ei avea nevoie de peste două ore și 40 de minute pentru a termina cursa, acum performanța a fost dusă la un nivel care părea imposibil.

Evoluția tehnologică este evidentă și în numărul participanților. Potrivit organizatorilor, anul trecut au fost înscriși aproximativ 20 de roboți umanoizi, în timp ce anul acesta numărul lor a depășit 100.

Această creștere arată interesul tot mai mare pentru domeniul roboticii și viteza cu care se dezvoltă tehnologiile bazate pe inteligență artificială.

Spectatorii au rămas fără cuvinte

Evenimentul a stârnit reacții puternice în rândul celor prezenți. Han Chenyu, o studentă de 25 de ani care a urmărit cursa din spatele barierei de siguranță, a mărturisit că robotul aflat în frunte a fost atât de rapid încât abia a avut timp să își scoată telefonul pentru a-l fotografia.

Tânăra a declarat pentru AFP că totul i s-a părut „foarte interesant”, însă a recunoscut că ritmul în care avansează tehnologia îi provoacă și îngrijorări.

„Ca om care muncește pentru a-și câștiga existența, uneori mă îngrijorează. Tehnologia avansează atât de repede încât ar putea ajunge să afecteze locurile de muncă, mai ales în condițiile în care inteligența artificială devine din ce în ce mai sofisticată”.

Roboții, tot mai prezenți în viața de zi cu zi

În ultimii ani, roboții umanoizi au devenit o prezență tot mai vizibilă în China, atât în spațiul public, cât și în mass-media.

Xie Lei, în vârstă de 41 de ani, care a urmărit competiția alături de familie, este convins că în anii următori astfel de sisteme vor intra tot mai mult în viața cotidiană.

Aceștia ar putea fi folosiți pentru activități casnice, pentru compania persoanelor în vârstă, pentru îngrijire de bază sau pentru intervenții în situații periculoase, precum incendiile.

Investiții uriașe în robotică

Semimaratonul dedicat roboților umanoizi are rolul de a încuraja inovația și de a aduce în prim-plan noile tehnologii utilizate în dezvoltarea acestor sisteme.

Potrivit unui studiu citat de autoritățile chineze, investițiile în robotică și în inteligența artificială integrată au ajuns în 2025 la 73,5 miliarde de yuani, echivalentul a aproximativ 10,8 miliarde de dolari.

Cursa de la Beijing vine astfel ca o demonstrație spectaculoasă a direcției în care se îndreaptă tehnologia și a ritmului amețitor în care mașinile încep să rivalizeze cu performanțele umane.

