Noua creație poartă numele Panther și a fost dezvoltată de compania UniX AI, care afirmă că robotul este pregătit pentru utilizare în mediul real. În paralel cu prezentarea oficială, compania a început deja livrările comerciale, semn că produsul nu mai este doar un prototip de laborator.

Face curat, gătește și se ocupă de treburile casei

În imaginile de prezentare publicate de producător, Panther este surprins în timp ce execută o serie de activități domestice obișnuite.

Robotul este filmat în timp ce face patul, șterge blaturile din bucătărie, curăță toaleta și pregătește micul dejun. Într-una dintre secvențe, acesta prăjește un ou folosind o spatulă din plastic, iar în alta folosește o perie pentru toaletă, imitând gesturile unui om.

La finalul demonstrației, robotul apare chiar și spălându-se pe „mâini” la chiuvetă, după care își șterge dispozitivele de prindere pe un prosop din baie.

Compania susține că acest model este destinat să devină un ajutor real în gospodării, hoteluri și alte spații unde activitățile repetitive pot fi automatizate.

„UniX AI nu construiește doar tehnologie și produse avansate, ci aduce roboții în locuințe, hoteluri, spații publice și operațiuni de securitate, transformându-i în instrumente de productivitate fiabile pentru societate”, a declarat fondatorul și CEO-ul companiei, Fred Yang.

Cum arată robotul care promite să facă treaba în locul oamenilor

Panther are dimensiuni apropiate de cele ale unui adult.

Robotul cântărește 80 de kilograme și are o înălțime de 1,6 metri, iar producătorul spune că poate funcționa până la 12 ore cu o singură încărcare.

Unul dintre elementele pe care compania le promovează intens este sistemul său de brațe bionice. Robotul folosește două brațe cu 8 grade de libertate, despre care inginerii spun că sunt printre primele de acest tip produse în masă la nivel mondial.

În total, Panther dispune de 34 de grade de libertate la nivelul articulațiilor, ceea ce îi permite să execute mișcări complexe și precise.

La capătul brațelor se află niște „grippere” inteligente, capabile să se adapteze la forme și dimensiuni diferite ale obiectelor pe care trebuie să le apuce.

Poate ajunge și în locurile greu accesibile

Un alt detaliu tehnic important este flexibilitatea corpului.

Robotul își poate extinde vertical structura cu până la 80 de centimetri, ceea ce îi permite să ajungă atât la rafturi înalte, cât și la obiecte aflate aproape de podea.

Pentru orientare, Panther folosește vedere binoculară și o cameră video, astfel încât să își analizeze permanent împrejurimile.

Spre deosebire de alți roboți umanoizi care merg pe picioare și riscă mai ușor să se dezechilibreze, acest model folosește un șasiu cu patru roți omnidirecționale, cu sistem 4WS+4WD.

Producătorii spun că această soluție a fost aleasă tocmai pentru a oferi mai multă stabilitate în interiorul locuințelor.

Robotul se poziționează în spațiu cu ajutorul senzorilor lidar și ultrasonici și se poate deplasa cu o viteză de aproximativ 1,89 metri pe secundă, comparabilă cu mersul alert al unei persoane.

Gândit și pentru alte domenii, nu doar pentru casă

Potrivit companiei, Panther nu este limitat doar la treburile casnice.

În testele inițiale, robotul a reușit să prepare ceai, să curețe bucătăria și să opereze o mașină de spălat.

Pentru a face acest lucru, modelul rulează pe platforma software proprie a UniX AI, care include învățare prin imitație și planificare pe termen lung a sarcinilor, astfel încât să poată executa activitățile pas cu pas.

Compania susține că robotul poate fi folosit și în retail, recepție, tururi ghidate, îngrijirea persoanelor vârstnice, companie, cercetare și educație.

Deocamdată, producătorul nu a publicat un preț oficial pentru Panther, însă faptul că livrările comerciale au început deja alimentează discuțiile despre momentul în care astfel de roboți ar putea deveni o prezență obișnuită în casele oamenilor.

