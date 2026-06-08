Nicuşor Dan, față în față cu liderii Europei. ”Tranziția către o economie mai verde trebuie făcută într-un mod realist”

Sursă: Realitatea.Net

„Președintele României, Nicușor Dan, a declarat luni, după ce a participat la reuniunea statelor din grupul „Prietenii Competitivității”, că „tranziția către o economie mai verde trebuie făcută într-un mod realist”.

”Am discutat astăzi, în format videoconferinţă, cu liderii statelor europene din grupul «Prietenii Competitivităţii», pentru a ne corela punctele de vedere în perspectiva Consiliului European de vară de săptămâna viitoare, de la Bruxelles. Tranziţia către o economie mai verde trebuie făcută într-un mod realist, care să protejeze atât mediul, cât şi economia”, a scris președintele Niculor Dan pe pagina sa de Facebook.

Liderul de la Cotroceni a subliniat că ”este important să reducem emisiile de carbon, dar fără a pune presiuni excesive asupra companiilor şi asupra preţurilor la energie”.

”România are resurse importante de energie, inclusiv gaze naturale şi energie nucleară, care pot contribui la securitatea energetică a ţării şi a Europei. De asemenea, este nevoie de investiţii mai rapide în infrastructura energetică europeană, pentru ca energia să circule mai eficient între statele membre”, a mai transmis el.

Totodată, șeful statului adăugat că ”ţinta comună este o Piaţă Unică bine integrată, relansarea industriilor europene şi asigurarea autonomiei strategice a UE”.

”Ne dorim o Uniune Europeană puternică şi competitivă, care să creeze bunǎstare pentru cetăţenii săi. O Uniune prosperǎ înseamnǎ o Românie prosperǎ”, a conchis Nicușor Dan.