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Teribilism pe șosea la 73 de ani. Șoferul gonea cu peste 170 km/h

8 iun. 2026, 19:38
Radar pe șosea

Radar pe șosea

Realitatea.NETArticol scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS

Teribilism pe șosea la 73 de ani. Șoferul a fost prins în timp ce gonea pe centura orașului Târgu Jiu cu peste 170 km/h.

La 73 de ani, prins gonind pe centura din Târgu Jiu cu 172 km/h

Din primele informații, şoferul a rămas fără permis pentru patru luni şi a primit o amendă de peste 4.000 de lei.

Autoritățile reamintesc şoferilor că respectarea limitelor de viteză stabilite prin lege reprezintă una dintre principalele condiţii pentru prevenirea accidentelor rutiere şi pentru siguranţa tuturor participanţilor la trafic.

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