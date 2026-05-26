Șofer băut, implicat într-un accident grav în Vaslui. A intrat cu viteză într-un sens giratoriu și s-a izbit de două mașini

Un accident grav s-a produs în municipiul Vaslui, după ce un șofer aflat sub influența alcoolului a intrat cu viteză într-un sens giratoriu și a lovit un autoturism care circula regulamentar. În urma impactului, bărbatul a pierdut controlul volanului, a ajuns pe contrasens și s-a izbit de o autoutilitară.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, șoferul are 33 de ani și a fost testat cu aparatul etilotest după accident. Rezultatul a indicat o alcoolemie de 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost rănit grav și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Polițiștii au deschis un dosar penal și îl cercetează pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Tot duminică, în județul Vaslui, un alt accident rutier s-a produs în Huși. Două autoturisme în care se aflau cinci persoane s-au ciocnit frontal. În urma impactului, trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.