Atac cu cuțitul în Cluj, deși avea ordin de protecție și brățară de monitorizare. O femeie a murit, alte trei persoane au fost rănite

Un bărbat din județul Cluj, pe numele căruia exista un ordin de protecție, este acuzat că a atacat cu un cuțit patru persoane aflate în locuința fostei concubine, într-un incident petrecut luni dimineață în comuna Luna, lângă Câmpia Turzii.

Potrivit informațiilor din anchetă, atacul a avut loc în jurul orei 06:00. Bărbatul s-ar fi dus la casa fostei partenere și ar fi înjunghiat-o pe aceasta, pe mama ei, pe sora tinerei și pe un băiat aflat în plasament în locuință.

Mama tinerei a murit după atac

Toate victimele au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate. Din primele informații, mama fostei concubine a murit din cauza rănilor suferite. Până la acest moment, autoritățile nu au confirmat oficial decesul, potrivit presei locale.

Primarul comunei Luna, Aurel Giurgiu, a declarat că atacul ar fi fost provocat de gelozie. Potrivit acestuia, tânărul avea o relație cu o femeie de aproximativ 20 de ani, care l-ar fi părăsit pentru un alt bărbat întors recent din Germania. Conform datelor din anchetă, între agresor și fosta concubină existau conflicte mai vechi, iar femeia solicitase în trecut ajutorul autorităților.

Pe numele bărbatului fusese emis un ordin de protecție, iar acesta purta și o brățară electronică de monitorizare. După atac, suspectul a fost identificat și prins de polițiști la scurt timp.

Anchetă în desfășurare

La locul atacului au intervenit echipe de criminaliști, polițiști și procurori, care încearcă acum să stabilească toate împrejurările în care s-a produs tragedia. Cercetările continuă în acest caz.