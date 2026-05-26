Cetate reabilitată cu banii României, dar sub steag maghiar. Europarlamentar: E o lipsă de loialitate

Europarlamentarul Dragoș Benea lansează un atac dur la adresa politicienilor maghiari, după inaugurarea cetății Rakoczi din Ghimeș, județul Bacău reabilitată din banii României, însă pe care nu au existat însemne românești, doar steaguri ale Ungariei sau ale Ținutului Secuiesc.

Într-o postare pe rețelele de socializare, Dragoș Benea afirmcă "e o formă grosolană de lipsă de loialitate față de România şi Guvernul ei, care a susținut lucrările de reabilitare deşi, dacă e să gândim onest, nu putem spune că asta ar fi fost tocmai o urgență națională."

Europarlamentarul a catalogat gestul făcut de autoritățile maghiare ca fiind "o mare bilă neagră, și-au uitat acasă eşarfa tricoloră pe care trebuie să o poarte, conform legii, atunci când reprezintă UAT-urile în cadru oficial".