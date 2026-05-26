Cetate reabilitată cu banii României, dar sub steag maghiar. Europarlamentar: E o lipsă de loialitate
Eveniment la Cetatea Rakoczi
Europarlamentarul Dragoș Benea lansează un atac dur la adresa politicienilor maghiari, după inaugurarea cetății Rakoczi din Ghimeș, județul Bacău reabilitată din banii României, însă pe care nu au existat însemne românești, doar steaguri ale Ungariei sau ale Ținutului Secuiesc.
Într-o postare pe rețelele de socializare, Dragoș Benea afirmcă "e o formă grosolană de lipsă de loialitate față de România şi Guvernul ei, care a susținut lucrările de reabilitare deşi, dacă e să gândim onest, nu putem spune că asta ar fi fost tocmai o urgență națională."
Europarlamentarul a catalogat gestul făcut de autoritățile maghiare ca fiind "o mare bilă neagră, și-au uitat acasă eşarfa tricoloră pe care trebuie să o poarte, conform legii, atunci când reprezintă UAT-urile în cadru oficial".
Citește și:
- 12:24 - Trei morți și trei răniți după prăbușirea parțială a unui pasaj rutier în Seul: imagini șocante FOTO&VIDEO
- 12:20 - Circulație închisă pe sensul Parlament–Biblioteca Națională: anunțul primarului Daniel Băluță
- 12:18 - Șeful FSB acuză Occidentul și NATO într-o rară apariție publică: „Ucraina a devenit cel mai mare centru de contrabandă cu arme din Europa”
- 12:11 - Lovitură pentru constructorul Podului de la Brăila. CNAIR câștigă în Italia disputa privind penalitățile uriașe pentru întârzieri
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News