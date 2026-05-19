Un șofer a primit o amendă colosală după ce radarul a indicat că mergea cu 696 km/h într-o zonă rezidențială. Ce s-a întâmplat ulterior

Un șofer din Belgia a avut nevoie de mai bine de opt ani pentru a demonstra că o amendă de viteză primită de la autorități s-a bazat pe o eroare tehnică. Potrivit procesului-verbal, bărbatul ar fi circulat cu 696 km/h la volanul unui Opel Astra, într-o zonă rezidențială aflată în apropierea graniței cu Franța.

Amenda inițială ajungea la 6.597 de euro. Incidentul a avut loc în localitatea Quiévrain, din regiunea Valonia, unde radarul a înregistrat viteza uriașă într-o zonă cu limită de 50 km/h. Procesul-verbal a ridicat imediat semne de întrebare, în condițiile în care un Opel Astra nu poate atinge astfel de viteze. Chiar și unele dintre cele mai rapide mașini din lume ajung cu greu la peste 500 km/h.

După mai mulți ani în care șoferul a contestat amenda, autoritățile belgiene au recunoscut că radarul a funcționat greșit. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, eroarea ar fi fost provocată de apariția unui „număr suplimentar” în sistemul de măsurare al radarului. În realitate, șoferul circula cu aproximativ 70 km/h într-o zonă unde limita era de 50 km/h.

Șoferul va primi o amendă mult mai mică

Amenda de 6.597 de euro a fost anulată, însă autoritățile urmează să emită o nouă sancțiune pentru depășirea vitezei legale cu aproximativ 20 km/h.

Valoarea noii amenzi nu a fost făcută publică, însă aceasta va fi semnificativ mai mică. Autoritățile belgiene nu au anunțat până acum dacă i-au prezentat scuze șoferului pentru eroarea făcută. Un incident asemănător a avut loc și în 2021, când un alt conducător auto a primit o amendă după ce radarul a indicat că circula cu aproape 700 km/h la volanul unui Ford. Specialiștii spun că astfel de situații pot apărea din cauza unor defecțiuni tehnice sau a unor erori software ale sistemelor radar.