Realitatea.NET
Actual· 1 min citire

PSD-UDMR, noi discuții pe tema viitorului guvern. Kelemen Hunor: Vrem refacerea Coaliției cu premier susținut de toate partidele

12 mai 2026, 14:24
Negocieri guvern

Negocieri guvern

Realitatea.NETArticol scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea.Net

O nouă rundă de discuții despre viitorul guvern a avut loc marți în Parlament, între Sorin Grindeanu și liderul UDMR, Kelemen Hunor.

Marți a avut loc o nouă rundă de discuții în biroul președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, unde acesta s‑a întâlnit cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, pe fondul intensificării discuțiilor privind formarea unui posibil guvern PSD-UDMR și minorități.

La întâlnire au participat și alți lideri social‑democrați, în încercarea de a identifica soluții pentru depășirea crizei politice din această perioadă.

Kelemen Hunor a declarat anterior că este dispus să discute inclusiv cu Ilie Bolojan, în încercarea de a contribui la medierea situației politice actuale.

Citește și:

Mai multe articole despre

sorin grindeanu, kelemen hunor, PSD, UDMR, guvern

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Actual

Mai Multe