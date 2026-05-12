PSD-UDMR, noi discuții pe tema viitorului guvern. Kelemen Hunor: Vrem refacerea Coaliției cu premier susținut de toate partidele
Negocieri guvern
O nouă rundă de discuții despre viitorul guvern a avut loc marți în Parlament, între Sorin Grindeanu și liderul UDMR, Kelemen Hunor.
Marți a avut loc o nouă rundă de discuții în biroul președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, unde acesta s‑a întâlnit cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, pe fondul intensificării discuțiilor privind formarea unui posibil guvern PSD-UDMR și minorități.
La întâlnire au participat și alți lideri social‑democrați, în încercarea de a identifica soluții pentru depășirea crizei politice din această perioadă.
Kelemen Hunor a declarat anterior că este dispus să discute inclusiv cu Ilie Bolojan, în încercarea de a contribui la medierea situației politice actuale.
Citește și:
- 20:33 - Nicușor Dan, înainte de Summitul B9: ”Pe Vladimir Putin nu trebuie să-l luăm în serios”- VIDEO
- 20:26 - Anchetă într-o grădiniță din Ploiești. O educatoare este suspectată că ar fi agresat doi copii
- 20:07 - Mirabela Grădinaru şi Olena Zelenska se vor întâlni miercuri la Palatul Cotroceni. Anunțul Administrației Prezidențiale
- 20:06 - Ultimatum pentru TikTok în Europa. Modificare majoră pentru platforma socială în UE
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News