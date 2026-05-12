PSD-UDMR, noi discuții pe tema viitorului guvern. Kelemen Hunor: Vrem refacerea Coaliției cu premier susținut de toate partidele

Marți a avut loc o nouă rundă de discuții în biroul președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, unde acesta s‑a întâlnit cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, pe fondul intensificării discuțiilor privind formarea unui posibil guvern PSD-UDMR și minorități.

La întâlnire au participat și alți lideri social‑democrați, în încercarea de a identifica soluții pentru depășirea crizei politice din această perioadă.

Kelemen Hunor a declarat anterior că este dispus să discute inclusiv cu Ilie Bolojan, în încercarea de a contribui la medierea situației politice actuale.